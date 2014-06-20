غضب داليا البحيري من اجراءات التفتيش الذاتي بمطار القاهرة

شارك

فضيلة بودريش

غضبت الفنانة داليا البحيري كثيرا ، من الطريقة التي تم تفتيشها بها في مطار القاهرة الدولي، ووصفتها بغير لائقة، ولم تخف غضبها الكبير إلى درجة بلغت ذروة السخط فقد عبرت عن استيائها الشديد من الطريقة التي تمسك بها النساء وتفتش أمام المسافرين من دون أي ستار.

روت الممثلة داليا البحيري تفاصيل واقعة تفتيشها بمطار القاهرة الدولي، وشرحت الدوافع التي جعلتها تستشيط غضبا، فقالت احترم النظام المتبع والإلزامي من إجراءات التفتيش بمطارالقاهرة، فحين طلبت الموظفة منها الخضوع للتفتيش لم تمانع وقامت بخلع الحذاء، غير أنها اعترضت على الخضوع للتفتيش الذاتي بدون وجود ستارة تفصلها عن أعين المسافرين. ولم تجد البحيري أي تعاون من الموظفة، التي لم توافق على مقترح تفتيشها في الغرفة المخصصة لذلك مما أصابها بالخيبة.

يذكر أن داليا البحيري تنحدر من محافظة الغربية الواقعة في مدينة طنطا، استحقت لقب ملكة جمال مصر عام 1990، ونالت المركز 27 في مسابقة ملكة جمال العالم، التي أقيمت في لوس أنجلوس في ذات السنة، علما أنها حائزة على شهادة البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق، وسبق لها أن اشتغلت كمرشدة سياحية، ومقدمة برامج علي القناة الفضائية المصرية وعارضة أزياء، وعينت سفيرة للنوايا الحسنة في نوفمبر 2010، بهدف مكافحة مرض السكتة الدماغية.

اقترنت داليا البحيري في زواجها الأول من رجل مصري، انجبت منه ابنتها “خديجة”، لكنها فقدتها بعد 8 أشهر وانفصلت عنه، أما زواجها الثاني كان في عام 2008 ،من فريد المرشدي وطلقت منه بعد خمس سنوات.

يذكر أن آخر مسلسل عرض لداليا البحيري، كان خلال موسم رمضان الماضي كبطلة للجزء الثاني من مسلسلها الكوميدي”يوميات زوجة مفروسة أوي”، وشاركها البطولة كل من خالد سرحان و مروة عبد المنعم و رجاء الجداوي وسمير غانم، حيث حقق نجاحا جماهيرا معتبرا.

شارك

Comments

comments