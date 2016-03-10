داليا البحيري في القفص الذهبي للمرة الثالثة

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في حالة من التكتم وبعيداً عن عدسات الكاميرات وفي غياب تام للإعلام احتفلت الفنانة داليا البحيري بزواجها وذلك بفندق الماريوت بحي الزمالك.

كانت هناك العديد من الإشاعات التي أثيرت مؤخراً لتوحي بدخول داليا البحيري في علاقة حب جديدة لكنها لم تفصح عن ذلك حتى للمقربين منها.

تساءل الجميع عن الرجل الغامض الذي تسلل إلى قلبها دون الحصول على إجابة تشفي فضولهم.

كل هذا الغموض تم الكشف عنه في حفل الزفاف الذي أقيم يوم السبت الماضي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط للفنانة داليا البحيري.

أما الزوج الجديد فهو رجل الأعمال حسن سامي والذي يعمل في مجال العقارات إضافة إلى عمله في إحدى شركات الإتصالات.

وقد تعرفت داليا البحيري على حسن سامي منذ ثلاثة أشهر فقط وبعدها تعددت اللقاءات بينهما.

لم تفكر البحيري في اتمام الزواج إلا بعد أن وافقت ابنتها الوحيدة “قسمت” وبعد أن تأكدت من رضاها التام عن هذه الزيجة.

يذكر أن البحيري سبق لها وأن تزوجت مرتين ، أثمرت زيجتها الأولى عن طفلتها “خديجة” والتي توفيت وعمرها 8 أشهر فقط لتتزوج مرة أخرى من فريد المرشدي والذي أنجبت منه أبنتها “قسمت” وطلقت منه، بعد ذلك يموت زوجها أيضاً في حادثة شهيرة.

حصلت داليا البحيري على لقب ” ملكة جمال مصر” عام 1990 كما جاءت في الترتيب ال27 ضمن ملكات جمال العالم.

لم يشهد حفل الزفاف حضور حشد كبير من الفنانيين واقتصر فقط على المقربين منها مثل “حنان مطاوع ـ هاني رمزي ـ نيللي كريم ـ محمد الشقنقيري ـ والمذيعات جاسمين طه زكي وهبة الأباصيري، فيبدو أنها قررت الدخول إلى القفص الذهبي هذه المرة في هدوء تام.