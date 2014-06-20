مذيعة لبنانية تدخل موسوعة جينيس بظهورها في بث مباشر طوال 24 ساعة

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خاضت المذيعة اللبنانية داليا فريفر التحدي الأصعب في قيامها بالظهور على شاشة التلفزيون اللبناني الرسمي في بث مباشر متواصل، وليس تحديها الوحيد أنها عملت طوال 24 ساعة في إجراء الحوارات المتنوعة على الهواء مباشرة، بل يكمن تحديها الأكبر والأعظم أنها شابة حرمت نعمة البصر لكنها تتمتع ببصيرة عالية وقوة إرادة.

فقد قامت فريفر خلال دخولها هذا التحدي بإجراء حوارات متعددة مع شخصيات فنية وأدبية وشعراء وأطباء بمعدل ربع ساعة لكل لقاء ومع كل ضيف كانت تطرح قضايا في تخصصه.

ولاقت فريفر تشجيعاً وحماسة من المشاهدين من خلال تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد شهد البث المباشر لداليا فريفر ممثل عن مجموعة “جينيس” في لبنان الذي قام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي.

وقالت فريفر للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنها “بطبيعتها تحب التحدي وتهوى المغامرة”.

وأضافت، “منذ سنة تقريباً جاءتني فكرة الدخول إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية”