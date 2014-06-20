عادات سيئة خطيرة نعتقد أنها مفيدة

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هل تعلم أن هناك الكثير من العادات السيئة التي نقوم بها ونعتقد أنها مفيدة، على العكس تماماً فهي ضارة جداً بصحتنا وبشرتنا ، ولابد من الانتباه لخطورتها. في السطور التالية سنستعرض بعض هذه العادات السلبية الشائعة في حياتنا اليومية:

1- النوم لفترات طويلة، فالنوم لفترات طويلة يسبب الخمول والكسل، يكفينا فقط 8 ساعات يومياً لصحة أجسامنا.

2- قيلولة بعد الغداء، من العادات السيئة التي تتسبب بالسمنة بشكل كبير.

3- الإفراط في تناول الفيتامينات، لاعتقادنا بأنها ستفيدنا مهما تناولنا منها، إلا أن كثرتها تضرّ، ولا يجب تناول الفيتامين من دون استشارة الطبيب.

4- غسل الأسنان بعد كل وجبة، يجب غسل الأسنان مرتين يومياً.

5- البعض لديه ما يسمى (الوسواس القهري للنظافة) ورغم أن النظافة ضرورية، ولكن التنظيم المبالغ فيه يزيد من فرص الإصابة بالحساسية، وتضعف مناعة الجسم.

6- السهر طوال الأيام وتعويض وقت النوم في أيام العطلة، هي عادة شائعة بين الفتيات المراهقات والمراهين الشباب غالباً، هذه العادة غير صحية لأجسامنا بتاتاً، فالجسم يحتاج يومياً إلى 8-9 ساعات من النوم.

7- صحيح أن حقيبة الظهر هي الطريقة الأفضل والأسهل لحمل الأشياء لكنها تسبب آلاماً وأوجاعاً في الظهر إذا كانت متدلية لذلك فإن أفضل طريقة لتلافي مخاطرها، أن تكون أعلى من الخصر بـ5 سنتيمترات، وأحزمتها مربوطة جيداً.

عادات يومية تمنع البشرة من الإشراق:

– القلق الدائم يسبب متاعب نفسية تنعكس على صحة البشرة، فالقلق يؤثّر على الهرمونات ويؤدّي إلى ظهور حَب الشباب والبثور.

– النوم من دون غسيل الوجه من الماكياج، يؤدّي إلى إغلاق المسام والتهاب الوجه بالبكتيريا العالقة وظهور البثور.

– الإكثار من القهوة الصباحية، يجعل البشرة جافةً وباهتة وتزيد من التجاعيد، لذلك يجب شرب الكثير من الماء وعصير البرتقال وتناول الفواكه

– التحدث على الهاتف بكثرة الذي هو بؤرة للبكتيريا التي تلامس الوجه بشكل دائم فالهاتف يساهم بإيذاء البشرة ويؤدّي إلى ظهور البثور على الخد والذقن، لذلك يجب استخدام مناديل ضدّ البكتيريا أثناء الأحاديث الطويلة على الهاتف.

– الإكثار من تناول الشيبس بدلًا من الوجبات الأساسية للطعام، عادة غير صحيّة، تؤذي الجسم والبشرة أيضاً. يمكن أن نأكلها لكن لا نجعلها محور نظامنا الغذائي.

– الاكثار من المكياج وتنوّعه يؤذي البشرة خاصةً اذا كانت بشرة حساسة؛ لذلك لا يجب استخدام نوعية سيئة من المستحضرات، وعدم استخدام ماكياج الغير، لأنّ البكتيريا تنتقل.

– عدم ممارسة الرياضة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى عدم نضارة البشرة، لأن الإنسان يفتقد الدور الذى كانت تلعبه الرياضة فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم، والذي يعزز حيوية الجلد ويقلل فرص ظهور التجاعيد بالبشرة،

– عدم شرب الماء يومياً وبكثرة يفقد الجسم الرطوية ويؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، مما ينعكس على نضارة وإشراق البشرة.