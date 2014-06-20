 المهن الأكثر خطورة على صحة أصحابها

شارك

أكد خبراء الصحة أن هناك بعض الوظائف الشاقة وتلك التي تعد أوقات العمل فيها غير مناسبة يشكلان خطراً كبيراً على صحة أصحابها. وقد كشف هؤلاء الخبراء عن تلك المهن وهي:

الأطباء والعاملين في المستشفيات فهم الأكثر عرضة للإجهاد والاكتئاب ودوالي الساقين، وارهاق عضلة القلب بسبب طبيعة عملهم التي تضطرهم للعمل لساعات طويلة، كما أن تواجدهم الدائم في المستشفى وقرب المرضى؛ يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المعدية والخطيرة، إضافة إلى أن الأطباء يضطرون دائماً لتهدئة المرضى والتعامل مع طباعهم المختلفة، الأمر الذي يعرضهم يومياً لضغوط نفسية كبيرة.

أثبتت دراسات نفسية أن المعلمين هم أكثر الذين يصابون بالإجهاد والاضطرابات النفسية، ويشير الخبراء إلى أن قرابة 87% من المعلمين يعانون من اضطراب في النوم، وحوالي 70% منهم يعانون من الصداع.

العمل في متاجر اللحوم والخضراوات، حيث يتعرض العاملون في محلات بيع الخضار واللحوم للتماس المباشر مع تلك المنتجات، والتي قد تنقل لهم أنواعاً كثيرة من البكتيريا والطفيليات التي قد تتسبب لهم بأمراض خطيرة، ويذكر أطباء الأعصاب إن الجزارين غالباً ما يصابون بآلام المفاصل بسبب عملهم الذي يتطلب تقطيع اللحم بشكل مستمر.

الحلاقون فهم غالباً مايصابون بدوالي القدمين وآلام الرقبة والعمود الفقري بسبب عملهم الذي يضطرهم للوقوف لساعات طويلة، وبحسب آخر الإحصائيات فإن 30% من الحلاقين يعانون من الام في الظهر، و25% منهم يعانون الصداع.

راقصو الباليه والرياضيون غالباً ما يعانون من مشاكل جدية في المفاصل والغضاريف بسبب الحركات الصعبة التي يضطرون لتأديتها بشكل دائم، وبحسب الأطباء فإن الكثير منهم يصابون بمشاكل في الركبة والعمود الفقري.