دار حنا توما تتجاوز المألوف بتصاميم أنثوية جريئة لصيف 2018

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أعطت “دار حنا توما للأزياء” المرأة العصرية المنطلقة أهمية بالغة في أزياء ربيع وصيف 2018، حيث جاءت التصاميم حرّة وبعيدة عن خطوط الموضة المألوفة، لتمنحها شعوراً بالانطلاق إلى مدى أوسع، خارج المكان والزمان.

المجموعة الجديدة حملت عنوان Escape (أو الهروب) من السائد، وهي تمثل ثلاث نساء يتخطين الحاضر بإطلالات تتوافق وكافة الظروف والأمكنة، كونها تتنوع بين الفساتين الطويلة، والقصيرة، والانسامبل، والسراويل، وفساتين السهرة التي أضيفت إليها جاكيت قصير، لتمثل توليفة متناغمة.

الخامات التي استعملتها دار حنا توما تنوعت بين الموسلين، والأورغنزا، وقماش الشبك Resille الذي يعكس جرأة في التصميم. وبدت التطاريز غير متناسقة، فرسمت خطوطاً مختلفة تراعي كل تصميم. وقد برز المخمل على شكل تخاريج أنيقة تخللت بعض الفساتين.

وكان اللافت وجود المعطف الذي واكب فساتين السهرات الطويلة لإطلالة ملكية.

أما الألوان فقد طغت عليها ثلاثة ألوان أساسية، هي الأسود والأبيض والذهبي، في حين لم تغب ألوان أخرى مثل الأحمر والأخضر الزمردي والأزرق التي تلائم جميع الأذواق.