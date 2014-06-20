دارين الحجار: نحتاج في 2017 إلى صحوة ضمير

شارك

مع اقتراب العام الجديد كان لنا وقفة مع دارين الحجار مدير ملتقى الحياة المتزنة لتحدثنا عن كيفية استقبالنا لهذا العام الجديد وكيف نخطط لأيامنا المقبلة

تقول دارين: علينا أن نعرف أن الساعة اقتربت منذ نزول آخر الأنبياء الذي نزل رحمة للعالمين (رحمة لكل البشر بكل أديانهم ولغاتهم وانتماءاتهم) فما بالكم ونحن ندخل عام 2017، “وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا” (63 الأحزاب).

بتنا نردد العديد من المصطلحات، كل في اختصاصه ويردد مصطلحات حتى حسب المجتمع بأنه على قدر عال من العلم والدراية فيما يردده.

وتتساءل دارين ماذا عن الضمير؟ وتقول: لقد أمست وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية تفتح للجميع المجال ليعبر كل فرد عن أفكاره ومخزون أخلاقياته ويدلو كل بدلوه، أخي القارئ لا أريدك أن تثني على كلماتي فليس هذا منالي ولا أملي؛ إنما هو رسالة صحوة لكل من يقول ولا يفعل ويناشد ويدّعي ويرسل العبر ولا يفهمها ويتظاهر بالمثالية ولا يعرف كيف يتخلى عن عاداته السيئة، ويرسم المستقبل بكلامه المعسول لمن حوله ثم أفعاله تجره كالجنازير نحو الهاوية.

وهذا ما أخبر به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة السلام، عن معاد بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة، فقيل يا رسول الله فكيف يكون ذلك؟ قال: ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض”. رواه الإمام أحمد.

وها نحن في آخر الزمان فلا نجد قوم أو مجتمع بل أقوام ومجتمعات كثيرة فوجب علينا الحرص أكثر علاقاتنا وهل هي لله حقاً؟ هل نجن صادقون في الكلمة المنطوقة والتواصل مع غيرنا؟ لازال المولى يمنحنا مزيداً من الفرص لنطهر قلوبنا ونصلح حالنا وحال مجتمعنا.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدّق فيها الكاذب ويكذّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صحيح ابن ماجه.

فكم فرد وكم جهة إعلامية تتحدث فيما لا يعنيها وغير مؤتمنة على صدق مصادرها وأقوالها؟ أخي القارئ لا تكتب ولا تنقل إلا ما يمليه عليك ضميرك وما يوافق سريرتك، ولا تتناقل أفكار الآخرين ولا أخبار العامة ولا أقوال الفلاسفة إلا ما قبله عقلك وقلبك.

ذات يوم جاءني أحد المدربين المرموقين الصادقين في عطائهم يطلب مني مساعدته في كيفية تأليف كتاب، سألته ما الغرض من تأليفه؟ أخبرني بأن العديد من جمهوره حثه على ذلك فكان هو الدافع الأكبر للتأليف. فقلت له ليس كافياً ولا بد أن يكون الدافع منك.

أخبرته بأنه يمكنه البدء في كتابة الفصل الأول وسأكون داعمة له بإذن الله، لكنه لم يفعل.

وهذا ما أسعدني. لقد أبدع في التدريب وأجاد توصيل رسالته السامية في عالم التدريب دون إرهاق نفسه في إرضاء المجتمع بأمر لم يثمر لديه بعد، وفي عام 2008 بدأت بتأليف كتاب في السلام الداخلي وحتى يومنا هذا لم أنته منه بل غيرت فيه الكثير لمجرد أني لا أقبل بالعمل المتواضع على حساب زيادة عدد مؤلفاتي، عزيزي القارئ تذكر دوماً مراقبة الله لك “اقتربت الساعة وانشق القمر” (1 القمر) فلن يبق لك إلا عملك الصالح وليس العمل المقلد أو المنسوخ أو ما يرضي العامة وحسب، فقط اسأل نفسك قبل الشروع بأي عمل، ما الغرض منه؟ لأن يوم الحساب ستسأل ذات السؤال، فليكن جوابك حاضراً قوياً وليكن في طاعة المولى.

