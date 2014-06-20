دارين الحجار: “الكوتشينج” يستثمر طاقات الشباب الإبداعية

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يعد الكوتشينج واحداً من أبرز الأدوات التي تستخدم عالمياً في النهوض وبناء القيادات الشابة، في مختلف القطاعات والمؤسسات، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على إمكانية تفعيل هذه الأداة القوية في بناء وتطوير وتمكين الشباب في مختلف القطاعات المجتمعية، ولقد صرحت لنا دارين الحجار الموجه الشخصي والمدرب في المهارات القيادية أهمية الكوتشينج في الحياة ولقطاع الشباب بشكل خاص قائلة: يشكل الشباب ما يقارب 60% من بنية المجتمعات العربية، لذا تبرز الحاجة اليوم لضرورة تمكين وإدماج الشباب في عملية بناء وتطوير المجتمعات التي يعيشون فيها باعتبارهم المورد الأكثر فعالية وإنتاجية لمجتمعاتهم.

وفي دراسة ميدانية عن إدماج الشباب في المجتمع العربي تم تحديد أهم احتياجات وتحديات الشباب في بعض المجالات التي شكلت أولوية لهم، ومن أهمها:

1-تحديد التوجه الحقيقي في الحياة وتوضيح منظومة القيم الحاكمة والمحركة في الحياة.

2-بناء الشخصية الفعالة وفق مفاهيم الإنتاجية، التوازن، الاستدامة.

3-بناء التوجه الأكاديمي والمهني وتحديد الموهبة والشغف عند الشباب.

4-استثمار الطاقات الشبابية المبدعة في التطوير المجتمعي.

5-صناعة قيادات وقدوات شبابية.

وحتى نحقق ذلك سعينا إلى إقامة مؤتمر كبير في الفترة المقبلة في دولة الكويت وتحديداً في شهر مايو القادم ويهدف هذا المؤتمر إلى: تزويد العاملين في مجال التطوير الشبابي والخبراء والمهتمين بالكوتشينج في العالم العربي بمزيد من المعارف والممارسات لتطبيق حزمة أدوات ومفاهيم الكوتشينج كأداة تطويرية فعالة في مجال بناء القدرات والقيادات الشبابية وتطوير هذه الممارسات في المؤسسات التعليمية والتدريبية المهتمة في العمل الطلابي والشبابي والريادي، وأيضاً بناء شبكة علاقات بين الخبراء في مجال الكوتشينج والمعنيين في العمل الشبابي في المنطقة العربية، بالإضافة الى نشر ثقافة برامج التوجيه والمواكبة (Coaching & Mentoring) في العمل التربوي وبناء المواهب والقيادات الشابة. وسيتضمن المؤتمر عدد كبير من الورش التدريبية .

جديراً بالذكر أن تنظيم المؤتمر سيكون من خلال نادي الشرق الأوسط للكوتشينج وهو تجمع للعاملين في مجال الكوتشينج في دولة الكويت والعالم العربي، يهدف إلى نشر ثقافة التوجيه والمواكبة في المنطقة العربية، وبناء الخبرات في مجال الكوتشينج، وأيضاً بناء شبكة علاقات من الخبراء والمستفيدين، وكذلك بناء شراكات مع التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الكوتشينج.

ويقدم نادي الشرق الأوسط خدماته ومنتجاته في دولة الكويت ومنطقة الخليج والعالم العربي من خلال:

* اللقاءات الدورية للأعضاء والمنتسبين له، وتوفير منصة إلكترونية لنشر وتبادل المعارف والتجارب في مجال التوجيه والمواكبة. وكذلك المؤتمر السنوي، و الورش التدريبية المتخصصة في مجال الكوتشينج، إضافة الى الإصدارات المتخصصة في هذا المجال