دارين الحجار: نسلح الأفراد بمهارات حياتية متزنة ليبنوا مستقبلاً باهراً

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اختتمت أكاديمية رائد الاتزان إحدى أهم مشاريع الحياة المتزنة برنامجها الريادي، حيث كان حفل تكريم منتسبي الأكاديمية لفئة الشباب الفئة السابعة من فئات الأكاديمية وذلك لاجتيازهم المستوى الأول من برنامج رائد الاتزان.

ولقد صرحت لنا الأستاذة دارين الحجار مؤسس ومدير عام أكاديمية رائد الاتزان بضرورة استكمالهم للمستويين الثاني والثالث خلال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك وعلى امتداد الإجازة الصيفية، مستقبلين عامهم الجديد بقوة الريادة وروح التحدي، علماً بأن باب التسجيل للمستوى الأول تمت إعادة فتحه لمنتسبين جدد يرغبون بريادة مستقبلهم بقوة فكرية ومهارات حياتية متزنة.

ولقد تخلل حفل التكريم عرض موجز لأهم المهارات الريادية التي يحتاجها الرائد المتزن ليبني مستقبلاً باهراً له ولجميع أفراد مجتمعه، كما سيكون للريادة النبوية دوراً مهماً في برامج الأكاديمية لغرس قيم ومواقف ريادية نابعة من حبيبنا خاتم المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وذلك سيكون في المستوى الثاني، أما من خلال برنامج الريادة الذاتية في المستوى الثالث فسيكون المنتسب الرائد قـد تمكن من تطبيق العديد من السلوكيات الريادية على المستوى الذاتي. ولأن رسالة الحياة المتزنة رسالة اتزان سامية تقوم على المسؤولية؛ فما كان لبرامج الأكاديمية إلا أن تحقق ذلك التوازن بين أركان الحياة السبعة لرائد الاتزان، أولاً الركن الروحي حيث يجيد كيفية استخراج معاني الآيات في القران الكريم من تفاسير العلماء والركن الصحي حيث يميز بين الأطعمة الصحية وغير الصحية والشخصي حيث يمسك لسانه ويروض حصانه والركن الأسري حيث يحسن لوالديه والركن الاجتماعي حيث يعرف أخلاق التعامل مع حقوق الغير والركن المهني حيث يعرف شغفه العميق وموهبته الفطرية ويتعلم المهارات المختلفة في التأثير وإدارة الحوارات وفي الركن المادي حيث يعرف ما المحرمات في عملية البيع تطبيقاً عملياً واقعياً يعكس اتزانه لأقرانه وأصدقائه من هم في عمره أولاً ثم بقية الأعمار المختلفة فيصبح قدوة في الريادة والاتزان.

ولقد اختتم الحفل بتكريم المنتسبين مع استعراض لرسائلهم الشفهية لأهم المهارات الريادية التي تعلموها وتدربوا عليها، ولأن الاتزان يرافقنا في جميع المراحل العمرية فكانت هناك أيضاً رسالة اتزان أنشدها المنتسبون في حفل تكريمهم.