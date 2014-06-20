الشوكولاتة الداكنة صديقة حميمة لجمالك

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لدى البعض الاعتقاد بأن الشوكولاتة المتهم الأول في إصابة أجسامنا بالسمنة، لكن هناك الكثير ممن يصنف الشوكولاتة خاصة الداكنة منها بأنها صحية ولها العديد من المنافع على الجسم والبشرة وهذه المنافع هي:

1- الحماية من أشعة الشمس

الشوكولاتة الداكنة التي تُستخرج من حبوب الكاكاو تحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة. وقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة يتمتعون بنسيج جلد أكثر سلاسة ونعومة، كما أن بشرتهم أقل عرضة للإحمرار عند التعرض للشمس بنسبة 25% عن غيرهم.

2- خصائص مضادة للشيخوخة

تساعد الفلافونويد الموجود بالشوكولاتة بشرتك على الاحتفاظ بمرونتها كما تقلل من ظهور التجاعيد.

وذلك لأنها تحفز تجديد خلايا الجلد ما يضمن أن تبدو بشرتك أصغر سناً لفترة طويلة.

3- مكافحة التوتر والضغط العصبي المصاحب للإجهاد

إن أكبر تهديد لبشرتنا هو ارتفاع مستويات الإجهاد. والشوكولاتة الداكنة تقلل من هرمونات التوتر مما يقلل من تكسر الكولاجين وينتج عن ذلك تألق البشرة وتأخّر التجاعيد.

4 – إزالة السموم

تعمل الشوكولاتة الداكنة على إزالة السموم من الجسم حيث تعزز الدورة الدموية وتغذي بشرتك.

التدليك بالشوكولاتة يقشر خلايا الجلد الميت ويسمح بفتح مسام البشرة.

لذا، في المرة المقبلة عند توجهك الى منتجع صحي، اختاري المعالجة بالشوكولاتة.

5- حماية الأسنان

الشوكولاتة الداكنة تساعد على زيادة صلابة مينا الأسنان، وذلك لاحتوائها على الحديد والكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، وفيتامين A، B1، C، D و E.

ويعني كل هذا أنك أقل عرضة لتسوس الأسنان، فتناول 12 غراما من الشوكولاتة الداكنة في اليوم يحمي أسنانك من التسوس والمشاكل الأخرى.

لذا احرصي على تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً بكميات معتدلة، مع مراعاة ألا يقل تركيز الكاكاو في الشوكولاتة عن 70 بالمئة