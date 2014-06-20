بشرتك حساسة أو سوداء لا عليك، فهكذا تعتنين بها

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البشرة الحساسة

– تبدو هشة ونصف شفافة.

– إنها جافة بشكل عام.

– قد يكون فيها نمش أو كلف.

– تميل إلى أن تصبح متوردة أو في حالة احمرار وذات بثور وتهيج في أجواء الحرارة الشديدة أو من خلال التعرض لمنتجات التطهير القاسية.

– ربما تعاني من أوردة حمراء متكسرة أو التهاب جلدي أو حساسية.

برنامج للعناية بالبشرة الحساسة في 5 دقائق

نفس برنامج العناية بالبشرة الجافة وهو:

صباحاً

– تطهير سريع باستعمال مطهر مسح خاص بالبشرة الجافة.

– تقوية البشرة باستعمال تونر خال من الكحول على كرة قطنية مرطبة بالماء.

– ترطيب باستعمال مرطب خاص بالبشرة الجافة ويفضّل اختيار مرطب يحتوي على مكون حماية عريض المدى من ضرر الشمس ولا بد من الحرص على تفادي منطقة العينين.

مساءً

– إزالة ماكياج العينين

– تطهير كما سبق في الجزء الخاص بفترة الصباح.

– استعمال كريم ليلي.

نصائح خاصة

– ابحثي عن منتجات لا تسبب حساسية تذكر وخالية من الروائح.

– قبل تجربة منتج جديد، قومي بعمل اختبار رقعة: ادعكي مقداراً جيداً من المنتج على كتفك واتركيه طوال الليل. لو لم تكن هناك أية علامة على تهيج الجلد، قومي بوضع بعض المنتج على رقبتك وانتظري مجدداً. لو لم يكن هناك أي تفاعل فمن المحتمل أن يكون استعمال المنتج آمناً على وجهك.

البشرة السوداء

– تميل نحو التطرف في الدهنية أو الجفاف وهو ما يمكن أن يمثل مشكلة حقيقية لأن هذه المتاعب تصبح أكثر وضوحاً مقابل بشرة أغمق. وربما تبدو البشرة السوداء الجافة مائلة لونياً إلى الرمادي.

– إنها تحتاج إلى عناية لطيفة جداً، نظراً لأن منتجات فرك الوجه والبقع وتخريم الأذن وإزالة الشعر يمكن أن تجعل إمدادات الميلانين غير منتظمة ما يؤدي إلى بشرة أغمق أو أفتح في بعض المناطق منه في مناطق أخرى.

برنامج للعناية بالبشرة السوداء في 5 دقائق

اتبعي نفس البرنامج الخاص بالبشرة الجافة أو البشرة الدهنية.

نصائح خاصة

– لو كانت بشرتك حساسة، استعملي تونرات لا تحتوي على الكحول واختاري منتجات خالية من العطور.

– لو كانت البشرة القشرية التي تبدو رمادية مشكلة، استعملي نسيجاً صوفياً ناعماً لتقشير البشرة أو استعملي قناع تقشير وإزالة.