ماسك التمر يخفي الشيب ويمنع تساقط الشعر

شارك

هناك إجماع على فوائد التمر العديدة لصحة أجسامنا، ولكن ما لا نعرفه عن التمر كثيراً هو منافعه التجميلية، فقد اكتسف قدرته الكبيرة على محاربة مظاهر الشيخوخة، وإخفاء الشيب والتخلص منه، بل وقدرته على منع تساقط الشعر وتنظيفه فروة الرأس من القشرة المزعجة.

كشفت “إيزابيل لوبير” خبيرة التغذية الفرنسية في تصريح خصت به جريدة “لوفيغارو” ، أنه يوجد بثمرة التمر منافع عديدة وفوائد صحية وتجميلية مدهشة قد نجهلها، وفي صدارتها

منعه لتساقط الشعر بنسبة لا تقل عن 75 بالمائة، بفضل وفرة مضادات الأكسدة فيه.

وبفضل احتوائه على كمية معتبرة من الفيتامينات، أهمها فيتامين “أ و ب و هـ” فهو مفيد للشعر والبشرة، لذا ينصح باستعمال ماسك التمر على الشعر الذي يعاني من الشيب وبالتالي التخلص من هاجس الصبغات، التي تزول بسرعة كون التمر قادر على محاربة آثار الشيخوخة، بالإضافة إلى أنه ينظف فروة الرأس من شبح القشرة، لأن لديه فعالية عالية في التنظيف.

تقترح الخبيرة للاستفادة من مزايا التمر، المواظبة على تناول 5 حبات تمر يومياً مع كوب حليب قبل الإفطار على الأقل خلال مدة لا تقل عن شهر، وتثبيت ماسك على الشعر من خلال الوصفة التالية..

– يمزج نحو 4 ملاعق كبيرة من التمر المطحون مع 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون خام، ويضاف إلى هذا الخليط كوبين من اللبن، ثم يوضع على الشعر وفروة الرأس، ويترك لمدة ساعتين قبل غسله بالشامبو والماء الفاتر، وتكرر العملية مرة كل أسبوع.