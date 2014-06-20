الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم تفوز بجائزة داياواتي مودي

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تلقت الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم جائزة داياواتي مودي لفن الثقافة والتعليم لمساهمتها الهائلة في الترويج لفنون الإمارات العربية المتحدة خلال احتفالية فنون الهند التي تزامنت مع جوائز البافتا 195 في مسرح بيكاديللي لندن يوم 19 أكتوبر 2016. أقيمت الاحتفالية تحت رعاية كل من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، لندن، ستوديوهات باينوود، لندن، ومدرسة جامعة كولومبيا للفنون في نيويورك.

سمو الشيخة وفاء هي أول من يتلقي هذه الجائزة المتميزة في الشرق الأوسط بأكمله والتي سبق تقديمها لشخصيات مثل الأم تيريزا، أميتاباه باتشان أسطورة بوليوود ونجمة هوليوود الممثلة السينمائية جولدي هون. وقد قدمت الجائزة للشيخة وفاء عن عملها “جمال”.

تعبيرا عن سعادتها، قالت الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم: “أشعر بفخر حقيقي لتلقي هذه الجائزة. الدائرة كانت دائما شكلا مثيرا للاهتمام لي. هذا المشروع بدأ كرموز وأيقونات منذ 2012 مستوحية إلهامي من الأجواء المحيطة بي هنا في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لهذه الصورة بشكل خاص، اخترت استخدام الجمل الهندسي الخاص بي كنقطة بداية. الألوان تمثل الرمال، الصحراء وأيضا فراء الجمل. الدائرة تمثل مفاهيم الكمال التام والأبدية، الديمومة واللانهائية”.

نبذة عن الشيخة وفاء حشر آل مكتوم

يقع مقر “أف أن ديزاينز” الرئيسي في دبي وتفخر المؤسسة بالترويج للفن في الشرق الأوسط وجعله في متناول الجميع عن طريق خلق مجتمع أكثر تركيزا على التصميم داخل الإمارات من خلال المناسبات الإبداعية والجماعية. أف أن ديزاين يعد بيتا لفنانين شبان موهوبين وقد أنشأته الشيخة وفاء حشر آل مكتوم عام 2008، وهي مؤسسة ومديرة ستوديو التصميم متعدد الأنشطة، ونالت العديد من الجوائز المهمة بما في ذلك جائزة “رعاة الفنون” من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي. التصميم المفاهيمي والبصري، الرسوم، التصوير، النشر وتصميم الملابس من بين العديد من الحلول العملية والإبداعية التي يوفرها الاستوديو.

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