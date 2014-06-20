للعام الثالث على التوالي فوز صاحبة السعادة بجائزة دير جيست

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أيمن الرفاعي

حصل برنامج صاحبة السعادة على جائزة “دير جيست” كأفضل برنامج للعام الثالث على التوالي.

من المعروف أن البرنامج تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس على قناة ” سي بي سي” الفضائية. وسوف يقام حفل توزيع الجوائز خلال شهر ديسمبر القادم بأحد فنادق القاهرة الكبرى كالعادة.

ومن المقرر أن يحضره نخبة كبيرة من رواد الفن والإعلام والثقافة بالوطن العربي. ومنذ بداية البرنامج يحرص القائمون عليه على تقديم فقرات هادفة بعيدا عن الإبتذال الذي يسيطر على العديد من البرامج.

كما تحرص الفنانة إسعاد يونس أيضا على إحياء فقرات من الزمن الجميل في كافة المجالات لا سيما الفنية منها.

هذا وقد تبنت مقدمة البرنامج إسعاد يونس مؤخرا مبادرة ” صنع في مصر” لدعم المنتج المحلي إسهاما منها في الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

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