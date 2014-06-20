لأول مرة ألبسة للمحجبات في “دبنهامز” بقلب لندن

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من المقرر أن يحتضن شارع “أكسفورد” في لندن، أول متجر تابع لمجموعة “دبنهامز”، من أجل بيع وتسويق ألبسة للمحجبات المسلمات، وسوف يعرض العديد من القطع من بينها الحجاب والعباءة الخليجية والقمصان النسائية وإلى جانب الفساتين، بالإضافة إلى ألبسة الكيمونو، ولن تخلوا المجموعة دون شك من دبابيس الحجاب والقبعات في العديد من المحلات التي تفتتح شهر مايو المقبل.

ويأتي افتتاح المشروع بالتنسيق مع دار أزياء Aab صاحبة العلامة التجارية العالمية، لبيع ملابس النساء التي توصف بالمعتدلة والحديثة، وحسبما أكدته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن هذه العلامة التجارية تطمح لفتح سلسلة من المتاجر عبر منطقة بولرينج التجارية، في برمنغهام وويستفيلد في شيباردز بوش ومركز ترافورد في مانشستر، وبالإضافة إلى مركز هايكروس للتسوق في ليستر.

وفي ذات السياق فإنه تم الكشف عن طرح العلامة التجارية Aab في المتجر البريطاني، والتي سوف تتزامن مع إطلاق هذه العلامة التجارية في الفروع الدولية ل”دبنهامز” في كل من دولة الكويت ودبي والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران وإندونيسيا وماليزيا على حد سواء.

وكانت جينيت وايثير ممثلة وناطقة عن “دبنهامز”، قد أدلت بتصريح خاص حول المشروع وأهميته وأهم ماجاء فيه: “..إن إضافة مجموعة من الأزياء ذات الجودة العالية إلى منتجاتنا، تمكننا من تقديم مجموعات ذات أهمية كبيرة في كل من الأسواق الدولية والمحلية لعملائنا..هذه خطوة أقرب إلى إنتاج منتجات تلبي احتياجات العملاء على نطاق أوسع..”.

في حين أكدت نازمين عليم المؤسس والمدير الإبداعي ل”دار أزياء Aab “أن الشراكة مع دبنهامز دون شك تفتح لنا بالفعل بعض الفرص المثيرة للغاية..”، معتبرة هذا التعاون خطوة مهمة من أجل الإنتشار في قلب لندن.