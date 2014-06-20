في تجديد ديكور بيتك.. ابتعدي عن هذه الاخطاء

شارك

سهام صالح

اخطاء شائعة قد يقع بها من يرغب تجديد منزله بهدف التغيير وكذلك الكثير من الشباب المقدم على الزواج ويسعى لتأسيس عش الزوجية ويرغبون بلمسة عصرية شبابية.. السطور التالية توضح هذه الاخطاء حتى يتم الابتعاد عنها في عملية تجديد أو اختيار ديكور جديد..

يكون هدف الكثيرين منا حينما نفكر بتجديد ديكورات بيوتنا ان نحصل على اكبر قدر من المساحات الفارغة لذا نقوم باختيار اثاث يتم إلصاقه بالحوائط وهذا اكبر خطأ، فاختيارنا لقطع أثاث ثابتة يجعلنا نشعر أننا نعيش في متحف ونشعر بالملل فضلا عن أن المساحات التي قمت بتوفيرها من لصق الاثاث بالجدران لم تكن مفيدة اطلاقا.

اذا كان البيت صغيرا، وهذا هو المتوفر حاليا في معظم الدول، لان اغلب الناس تسكن في الزمن الحالي في العمارات والشقق وليس في فلل او بيوت تقوم ببنائها، لذا فأغلب الشقق صغيرة، ولهذا السبب يجب الحرص على عدم الجمع بين الاثاث الكلاسيكي والمودرن، لان هذا العمل يجعل بيتك في مظهر غير لائق، ويؤكد سوء اختيارك، لذا احسمي قرارك، واختاري إما المودرن ببساطته وسهولته او الكلاسيكي العريق المتزن.

– قرارك وتفكيرك في وضع لوحات او مرايا في منزلك يجب ان يسبقه تفكير جاد ومحسوب بالورقة والقلم عن مساحة الحوائط لديك، فالحائط الكبير لا تتناسب معه لوحة صغيرة، والحائط الصغير لا تتناسب معه لوحه كبيرة.

اما بالنسبة للمقبلين على الزواج ويحلمون ببعض اللمسات الشبابية فعليهم اختيار غرفه المعيشة لهذا الحلم من خلال اختيار الصرعات الشبابية في الفرش من خلال اختيار ستائر أو سجادات غريبة أو وسائد ملونة ترمى هنا وهناك، تنشر روح الشباب والراحة والانطلاق في الغرفة.

شارك

Comments

comments