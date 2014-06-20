6 طرق فعالة في خفض حرارة الطفل

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دائماً ما تثير الحمى عند الأطفال القلق والخوف عند الأهل وتجعلهم يبحثون عن أفضل الوسائل الطبية أو الشعبية لتخفيض الحرارة، مع هذا فليست جميع الحالات تستدعي التوجه للطبيب. إليكم بعض الطرق التي يمكن اتباعها لخفض الحمى عند الأطفال.

أهم ما يجب معرفته أن الحمى بحد ذاتها ليست مرضاً، إنما هي عرض قد يصاحب أمراضاً معينة كالإسهال، البرد وغيرها. كما يجب الانتباه للحالة العامة للطفل وعدم حصر الانتباه في الحمى. فإذا كان الطفل يبدو بحالة جيدة، يتحرك ويتصرف كالمعتاد، بالإمكان الانتظار يومين أو ثلاثة قبل التوجه للطبيب. فقد تتلاشى الحرارة تلقائياً.

لا تقتضي درجة حرارة الجسم اهتماماً خاصاً إذا بلغت 37.5c، وإنما الانتظار عدة أيام، فقد تتلاشى هذه السخونة الطفيفة تلقائياً.

عندما تكون الحرارة مرتفعة جداً، وإذا كانت مصحوبة بإحساس عام غير جيد لدى الطفل، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية الخافضة للحرارة مع بعض التوصيات للعلاج.

في حال كان الطفل يشكو من ارتفاع الحرارة فقط مع إحساس عام جيد، هنالك بعض الطرق التي يمكن تنفيذها لخفض الحمى:

عدم لف الطفل بطبقات من الأغطية والملابس. فبخلاف ما يعتقد لا يظهر البرد بسبب برودة الطقس، وإنما بسبب التقاط العدوى ببعض الجراثيم والبيئة الدافئة أكثر مما يجب، فهذه تعد ظروفًا مناسبة لتكاثر الجراثيم. الحرص على تهوية الغرفة، حيث ينام الطفل، حتى وإن كان الطقس بارداً في الخارج. يجب استخدام الماء الفاتر، وليس الحار، لحمام الطفل. بالإمكان تنظيف الطفل، إذا كان حديث الولادة، بمنشفة مرطبة بماء فاتر. ويتوجب إعادة تغسيل الطفل بالماء الفاتر من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. وضع كمادة مرطبة بالماء وبعض الخل على جبهة الطفل، وكذلك على اليدين والقدمين – قد يظن البعض أن هذه من الطرق التقليدية، إلا أنها صحيحة، إذ يميل هذه السائل لامتصاص الحرارة عندما يجف. السوائل، طريقة أخرى لخفض الحرارة لدى الأطفال، وبشكل عام. من الضروري إعطاء الطفل سوائل كثيرة. فشرب السوائل يساعد على در البول، وبذلك يصفي الجسم من السموم. يمكن ايضاً استخدام أدوية خاصة لخفض درجة الحرارة فهي من شأنها أن تضمن نوم الطفل ٨ ساعات بهدوء وعمق

عندما لا تجدي أي من الطرق السابقة مجدية في خفض الحرارة، حتى بعد مرور ثلاثة أيام، وإذا كانت تصرفات الطفل غير اعتيادية، يتوجب التوجه للطبيب.