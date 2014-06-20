أطباق شوربة لذيذة

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أولاً: شوربة الفلفل المشوي

* تكفي 4

المقادير

3 حبات فلفل رومي أحمر

حبة فلفل رومي أصفر

بصلة مفرومة

فص ثوم مهروس

3 أكواب مرقة خضراوات

ملعقة طحين قمح عادي

ملح وفلفل أحمر مطحون

مكعبات فلفل رومي أحمر وأصفر صغيرة للتزيين

الطريقة

1- نسخن الشواية ونقطع الفلفل إلى نصفين، نزيل السيقان وننظف القلب وحتى الأجزاء البيضاء الملتصقة به ونزيل البذور.

2- نبطن قدر شواء بورق الفويل ونرتب أنصاف الفلفل فيها، بحيث يكون جانب الجلد لأعلى، في طبقة واحدة على الفويل ثم نشوي الفلفل حتى يسودّ القشر وينكمش.

3- ينقل الفلفل المشوي إلى داخل كيس بلاستيكي ويترك حتى يبرد، نزيل القشر ونستبعده ثم يتم فرم الفلفل.

4- نقوم بوضع البصلة وفص الثوم وثلثي كوب من المرقة في قدر كبيرة ذات يد، تغلى هذه في القدر لخمس دقائق تقريباً إلى أن ينخفض حجم المرقة، نقوم بخفض الحرارة مع التقليب حتى يطرى البصل والثوم ويبدأ لونهما في التغير.

5- نرش الطحين فوق البصل، نضيف باقي المرقة تدريجياً مع التقليب.

6- نضيف الفلفل المشوي والمفروم مع التحريك إلى مكونات الخليط الموجود داخل القدر ونستمر في الطهي حتى الغليان، تغطى القدر ويتم غلي ما فيها على نار هادئة لخمس دقائق أخرى.

7- نترك الشوربة لتبرد قليلاً ثم تُهرس في محضرة الطعام أو الخلاط حتى تنعم، تتبل حسب الذوق بالملح والفلفل الأسود المطحون، وتعاد إلى القدر ويعاد تسخينها إلى أن تصبح ساخنة جداً.

8- تنقل الشوربة بالمغرفة إلى داخل 4 أوعية تقديم شوربة ويُزيّن كل وعاء ببعض مكعبات الفلفل الرومي الصغيرة وتقدم.