ديمة بياعة سعيدة بزواج طليقها من وفاء الكيلاني ونسرين طافش تبارك لهما

شارك

منذ انتشار أخبار زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، تسأل الكثيرين عما ستكون ردة فعل زوجته السابقة ديمة بياعة والممثلة السورية نسرين طافش بعد سماعهما الخبر.

وفي لقاء مع طليقته بإحدى وسائل الإعلام، أبدت الفنانة السورية ديمة بياعة سعادتها، كون الإعلامية وفاء كيلاني أصبحت زوجة أب أولادها.

وقالت بياعة في اتصالٍ هاتفي ببرنامج “صباح العربية” “أنها تحب وفاء كيلاني، وأنها علمت بخبر زواج طليقها من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، ولم تكن على علمٍ مُسبق بالزواج”.

وأضافت أنها فرحت كثيراً بسماع الخبر، وأن وفاء “زينة ما اختار” تيم، متابعةً: “فرحت من كل قلبي، لأنها ستصبح زوجة أب أولادي. أتمنى لهما كل التوفيق”، فيما ختمت بالتأكيد أن لا أحد يمكنه أن يرفض الزواج من وفاء .

وارتبط اسم نسرين باسم تيم وأنها كانت سبباً في طلاقه من زوجته وصديقتها الممثلة السورية ديمة بياعة بسبب خيانته لها معها، خاصة بعدما ظهرت ديما في برامج كثيرة وأكدت الأمر.

وقررت نسرين إسكات الجميع، وقامت بنشر صورة لتيم حسن عبر حسابها في موقع “انستجرام” باركت فيه لتيم ووفاء على الزواج، و وصفتهم بأحلى عروسين.

وألغت نسرين خاصية التعليق على الصورة حتى لا تصلها أية تعليقات سلبية أو مزعجة من الجمهور.

يذكر أن الفنان السوري البالغ من العمر 41 عاماً احتفل بعقد قرانه على الإعلامية المصرية البالغة من العمر 44 عاماً في 9 مايو/أيار الماضي، في مصر، وجاء ذلك بعد طلاقه من الفنانة ديمه بياعة في العام 2012، بعد زواج دام 10 سنوات، أثمر عن طفلين هما ورد وفهد، وجرى ذلك بعد اتهام بياعة زوجها السابق بخيانتها، ووجود علاقة بينه وبين صديقتها الممثلة السورية نسرين طافش.

وكانت كيلاني متزوجة زواجاً مدنياً من اللبناني طوني مخايل، الذي كان زميلها السابق في شبكة “ART”، أثناء عملهما في إيطاليا، منذ آب 2008، وحتى طلاقهما، في تموز 2016، بعدما اتهمته بالخيانة، فيما أنجبا جودي 8 سنوات وريان 6 سنوات.