دراسة: الشعور بالاكتئاب أسبابه صحية وليست نفسية

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اكتشفت دراسة بريطانية من جامعة وارويك في المملكة المتحدة وجامعة فودان في الصين جيانفينغ فينغ، مصدر الشعور بالاكتئاب، فوجدوا أنَّ له أسباب صحية ليست مرتبطة بالحالة النفسية.

وحلل الباحثون الآليات المسببة للاكتئاب، من خلال مسح بالرنين المغناطيسي لأدمغة 909 أشخاص، من بينهم 421 يعانون من الأكتئاب، وظهر أنَّ حالتهم مرتبطة بالنشاط العصبي في جزأين من القشرة الأمامية المدارية، حيث تصبح القشرة الجبهية الحجاجية نشطة عندما يحصل أمر جيد ما يؤدي بالشخص إلى الشعور بالرضا، لكن النواقل العصبية لدى الأشخاص المكتئبين أضعف بين القشرة الأمامية المدارية وأنظمة الذاكرة في قرن آمون، ما يجعلهم لا يحصلون على ذكريات سعيدة أو إيجابية.

وأوضح أحد الأطباء النفسين القائمين على الدراسة إن “جمع البيانات من جميع أنحاء العالم مكنّنا من تحديد مصدر الاكتئاب وهو سيفتح آفاقاً جديدة لإيجاد علاجات أفضل في المستقبل القريب لهذا المرض الرهيب”.