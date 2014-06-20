إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فأنت مصاب بالإكتئاب

شارك

يعتبر الإكتئاب من الإضطرابات النفسية الخطيرة والأكثر إنتشاراً على مستوى العالم أجمع، وهو مرض العصر بسبب كل ما يدور حولنا من ضغوطات بفعل التطور السريع حولنا حيث لا يستطيع البعض أحياناً مجاراة هذا التطور بالإضافة إلى الظروف النفسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة.

ويعرف الاكتئاب بأنه حالة نفسية يشعر فيها المريض بالحزن والقلق وتعكر المزاج، مع الشعور بالدونية والسلبية وفقد الإهتمام بالأشياء وإحتقار الذات وعدم الرغبة في مواصلة الحياة، ونسبة وجود الاكتئاب عند النساء أكبر منه عند الرجال.

ويصاحب الاكتئاب عادةً مجموعة من الأعراض المرضية الأخرى، وهي :

فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام .

إضطرابات النوم ( إما قلة النوم “الأرق” أو كثرته) .

الإنطواء على النفس والشعور بالإحباط والعزلة الإجتماعية وعدم زيارة الأصدقاء وممارسة الهوايات .

آلام متفرقة بالجسم، ولاسيما منطقتي الرأس (صداع) والبطن .

الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس .

الميل والتفكير في أذية النفس أو الإنتحار .

الشعور بالخمول والوهن ، وعدم القدرة أو الرغبة فى القيام بأي شيء .

الإصابة بنوبات من الغضب والعصبية .

عدم القدرة على التركيز .

الرغبة في البكاء والصراخ .

ضعف وتراجع الرغبة الجنسية .

ونظراً لانتشار الحالات المصابة بالإكتئاب بصورة متزايدة، فالبعض يعتبر أن الإكتئاب ليس بالمشكلة الكبرى أو المرض الذي يستلزم إيجاد حلول علاجية له، وهو إعتقاد خاطئ وعاري تماماً عن الصحة، فالإكتئاب اضطراب نفسي يستلزم علاجه بمجرد تشخيصه، إذ أنه كلما تم التعامل مع الحالة بوقت مبكر، كلما زادت احتمالية نجاح العلاج ..