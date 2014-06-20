الجد الجذاب بالفيديو: عارض أزياء صيني في الثمانين من عمره

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هل تعتقد أن حلمك مستحيلا؟ تجارب بشرية كثيرة تثبت أن كلمة المستحيل ليس لها وجود في حياتك بشرط أن يكون لديك العزيمة والإصرار على تحطيمها. بين أيدينا اليوم قصة من الواقع أصبحت حديث الناس في الصين وفي العالم كله.

وانغ ده شون اسم لم يكن له بريق على مدار 79 عاما، فخلال هذه السنوات لم يكن لديه ما يستحق الشهرة لكنه ظل مطاردا لحلمه إلى أن حققه.

كان يحلم بأن يكون عارض أزياء شهير لكن هذه المهنة تتطلب مواصفات خاصة في البنية واللياقة والأهم أن يجد الشخص من يقتنع به.

يقول “الجد الجذاب”- كما يلقب في الصين- بأنه عمل طوال 60 عاما لتحقيق حلمه. فقد بدأ حياته العملية كممثل مسرحي عندما كان عمره 24 عاما، وبدأ تعلم اللغة الإنجليزية عندما بلغ 40 عاما.

لم يتخل عن حلمه فعندما بلغ 49 عاما قام بتكوين فرقة للتمثيل الإيمائي، كل هذه الخطوات كان يتخذها بهدف أن يعرفه الناس وأيضا كنوع من التطوير الذاتي.

أما دخوله إلى النادي الرياضي لأول مرة كان في سن الخمسين. ما زال حلمه يشغل عقله ويداعب خياله ولم يصل إلى اليأس حتى مع دخوله إلى عالم الشيخوخة.

ظل الرجل ممارسا للرياضة للحفاظ على رشاقة جسمه استعدادا لتحقيق حلمه لكن لم تأت الفرصة بعد.

قرر العودة إلى خشبة المسرح عندما وصل إلى 57 سنة من عمره، كما أنشأ فريقا فنيا جديدا حاز على إعجاب الجميع.

استمر في ممارسة الرياضة بجدية حتى وصل إلى 79 سنة ولم يتحقق حلمه. صعد على منصة عرض الأزياء لأول مرة في ذلك العمر. يضحك الرجل بسخرية من الذين يعتقدون أنه قد فات الأوان لتحقيق أحلامهم ويرى أن هذه الحجة هي سبب الفشل.

ويرى الرجل أن خلاصة تجربته تتلخص في جملة”لا أحد يمنعك من النجاح إلا نفسك.” يسخر أيضا من الذين يعتقدون أن قصة حياته مجرد موضوع على الإنترنت، فمع وصوله إلى الثمانين من عمره لا يزال لديه بعض الأحلام التي يعمل على تحقيقها.