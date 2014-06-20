معرض التصميم والضيافة ينطلق إلى العالمية في ٢٠١٧

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أعلنت مجموعة فعاليات التصميم والضيافة الرائدة في دبي عن خطط مثيرة للتوسع الدولي على نطاق كبير في عام ٢٠١٧؛ وهو نمو يستند إلى نحو ثلاثة عقود من النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المعروف أن شركة دي إم جي إيفنتس تنظم الفعاليات السنوية المعروفة إنديكس ديزاين سيريز ومعرض الفنادق ومعرض الشرق الأوسط للأحجار في دبي؛ وهي فعاليات تستقطب عشرات الآلاف من الزوّار والمئات من العارضين في كل عام.

وقد أطلقت الشركة فعاليات جديدة في جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وقطر وإندونيسيا والفلبين.

ويعبر التوسع العالمي للفعاليات عن الطفرة والجودة التي حققتها المجالات المزدهرة للتصميم والضيافة في دبي، كما يمثل بوابة للمورّدين في هذه المجالات بالإمارات العربية المتحدة ممن يسعون إلى توسيع نطاق أنشطتهم إلى الساحة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض إنديكس – الذي يحتفل هذا العام بدورته السادسة والعشرين – ستنطلق فعالياته في قطر وHندونيسيا. أما معرض الفنادق – الذي حقق صفقات تجارية في مجال الضيافة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات عبر تاريخه الذي يبلغ ١٧ عامًا في دبي – فسيتوسع عالميًا إلى جنوب إفريقيا والفلبين.

ومن ناحية أخرى، سيرسخ معرض الشرق الأوسط للأحجار مكانته في المملكة العربية السعودية تحت اسم معرض الأحجار والأسطح في المملكة العربية السعودية.

وينعقد معرض الفنادق في دبي في موقع مشترك مع معرض الترفيه في دبي، وقد تم تغيير علامتهما التجارية مع دخولهما إلى العام الثامن عشر، مما يعكس الرؤى والتوقعات المستقبلية لكلا المعرضين. وبهذه المناسبة، قال راي تينستون، مدير مجموعة فعاليات الضيافة بشركة دي إم جي إيفنتس: “في إطار توسعنا بصورةٍ أكبر في الساحة الدولية، انتهزنا هذه الفرصة لإعادة إنعاش علامتنا التجارية بالتشاور مع الأوساط المعنية بالمجالات التي نخدمها”.

ومن المقرر أن يقام كلا المعرضين في سبتمبر ٢٠١٧، كما سيشكلان جزءًا من أسبوع دبي الدولي للضيافة الذي أعلن عنه مؤخرًا، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي.

وستنطلق الدورة الخامسة من معرض الفنادق في المملكة العربية السعودية في أبريل 2017، وتتبعها الدورة الافتتاحية لمعرض الفنادق في جنوب إفريقيا في يونيو المقبل والدورة الافتتاحية لمعرض الفنادق في الفلبين في أغسطس المقبل. وأضاف تينستون: “نظرًا لأن كل دولة منها تشهد طفرة سياحية، فإنهما يندرجان الآن ضمن أكثر الأسواق نشاطًا لبناء الفنادق على مستوى العالم”.

وسيشهد العام المقبل أيضًا انعقاد دورة جديدة من معرض الفنادق في المملكة العربية السعودية في موقع مشترك مع الدورة الافتتاحية من معرض الأحجار والأسطح في المملكة العربية السعودية. وقالت يان وانغ، مدير المعرض: “إننا نقدم منصة حيوية لمورّدي الأحجار الدوليين للالتقاء بالمقاولين الذين يعملون في المشاريع الإماراتية العملاقة بدءًا بالمتنزهات الترفيهية وانتهاءًا بالجزر الاصطناعية بالكامل.

وتشهد المملكة العربية السعودية حاليًا فترة من التحول في أعقاب الرؤية الوطنية لعام ٢٠٣٠. وفي ظل الطفرة في إنشاء الفنادق والمطاعم والبنية التحتية الجديدة وغير ذلك، أصبحت هناك حاجة ماسة للمواد الضرورية، ولا سيما الأحجار”.