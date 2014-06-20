خطة رائعة تخلص جسمك من السموم

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العالم كله يعيش اليوم في بيئة محاصرة بكل أنواع التلوث، فالهواء الذي نتنفسه ملوّث بدخان السيارات والمصانع والماء الذي نشربه ملوّث بما يترسب في مصادر المياه من مواد ملوثةٍ والطعام الذي نأكله ملوّث ببقايا المبيدات الحشريّة والهرمونات وغيرها.

جميع أصناف هذه الملوّثات تتجمّع في الجسم وتسبّب الكثير من المشاكل وتعطل أو تعيق قيام أجهزة الجسم بعملها بالشكل الصحيح فيشعر الإنسان بأنّ جسمه متعب، ويحسّ بالأرق أو عسر الهضم أو كسل عامٍ، أو صداعٍ مستمرٍ في الرأس، أو ألمٍ في المفاصل.

وبفضل الله تعالى ونعمه تحتوي أجسامنا على أجهزةٍ تقوم بمهمة تخليص الجسم من هذه السموم مثل الكبد، والكليتين، والمرارة، والجلد، والغدد الليمفاوية، وغيرها، إلا أنّ تضاعف حجم الملوثات التي يتعرّض لها الجسم أرهق هذه الأعضاء فكيف السبيل لتنظيف الجسم من هذه السموم.

أسباب حدوث التسمم

الدخان المنبعث من عوادم السيارات والمصانع.

الإشعاعات المنبعثة من الهواتف والكمبيوترات.

مواد التنظيف الكيماوية.

المواد الحافظة الموجودة في المعلبات.

الإفراط في تناول الأدوية والعقاقير الطبية.

قلّة النشاط الرياضي أو المجهود العضلي الذي يبذله الإنسان.

طرق لتنظيف الجسم من السموم من خلال برنامج الديتوكس

برنامج الديتوكس هو برنامج غذائي يتمّ فيه تغير الأنماط الغذائية للشخص لمساعدة أعضاء الجسم المختصة على استعادة نشاطها بتخليص الجسم من السموم التي تصل إليه بالطرق الطبيعية وذلك من خلال

تقليل كمية الطعام التي تدخل إلى الجسم من خلال الصوم أو استبدال الطعام الذي يحتاج إلى هضم بطعامٍ يكون على شكل سوائل لضمان عدم بقائه في الجهاز الهضمي لمدةٍ طويلةٍ.

كما يجب التركيز على تناول الفواكه والخضار بكمياتٍ كبيرةٍ لتعويض الجسم عن النقص ببعض العناصر الغذائية.

استخدام عصير الليمون والثوم قدر المستطاع.

ممارسة الرياضة بشكلٍ يومي وخاصةً الرياضة الصباحية للاستفادة من هواء الصباح الباكر الذي يتميّز بانخفاض التلوّث فيه، وترتفع فيه نسبة الأكسجين.

فوائد تخليص الجسم من السموم

يعدّ تخليص الجسم من السموم سبباً لوقاية الجسم من الكثير من الأمراض والعلل التي من الممكن أن تحدث له في حال لم يتمّ التخلّص منها، ويجب أن يحرص الشخص على صحته ويبتعد عن كلّ ما قد يؤذيها حالياً أو قد يؤثر عليها في المستقبل، ومن فوائد تخليص الجسم من السموم: