ظافر العابدين يحتفي بوصوله إلى مليون معجب على موقع “أنستغرام”

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تمكن الممثل التونسي المتألق ظافر العابدين من استقطاب نحو 1مليون معجب عبر موقع “أنستغرام”، الأمر الذي أشعره بالسعادة الغامرة ولم يخف فرحته هذه وامتنانه لجمهوره، وعبر عن ذلك بنشره عبارات شكر لمعجبيه على دعمهم المتواصل له بثلاث لغات، وهي اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، علما أن هذا الفنان الوسيم والموهوب لم تقتصر أدواره الفنية في الوطن العربي، بل يمثل في بلدان غربية ونذكر على وجه الخصوص مشاركته في أعمال فنية باللغة الإنجليزية بلندن، كونه عاش في إنجلترا.

وبهذه المناسبة السعيدة التي أثلجت صدره، شارك الجمهور بصورة له من جلسة تصوير سابقة، وكتب عليها تعليقاً يوحي باهتمام الجمهور بكل ما يقدمه من فن..فكتب “مليون متابع”، وإلى جانبها كتب كلمة “شكرا” بثلاث لغات، وهي اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.

وآخر ظهور للفنان التونسي ظافر العابدين كان مؤخراً خلال برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يبث في قناة “أم.بي.سي”، حيث كانت ردة فعله عنيفة عندما اكتشف المقلب، فعندما أدرك أنه وقع ضحية رامز جلال أشبعه ضرباً.

يتابع جمهور ظافر العابدين مسلسله “حلاوة الدنيا” الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، ويشارك في سباق دراما رمضان 2017، والذي تقف فيه أمامه بدور البطولة الفنانة التونسية هند صبري، وكتب قصته سما أحمد وانجي القاسم، وأخرجه حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة “بي لينك” للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج محمد مشيش.