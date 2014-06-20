ألماسة وردية اللون يشتريها اسيوي ب 18 مليون دولار

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وكالات

باعت صالة “كريستي” للمزادات ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بمبلغ 18.11 مليون دولار لأحد هواة جمع التحف الآسيويين عبر الهاتف.

ويبلغ وزن الماسة 9.14 قيراط وقُدر ثمنها قبل البيع بما يتراوح بين 16 مليون فرنك سويسري و18 مليون فرنك سويسري.

وأوضح الرئيس الدولي للمجوهرات في دار “كريستي” بعد إتمام البيع “الألماسة الوردية (ذهبت إلى) جامع تحف آسيوي… جامع تحف آسيوي كبير.”

يذكر أن في شهر مايو الماضي باعت صالة “سوذبي” المنافسة للمزادات ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بلغ وزنها 15.38 قيراط بمبلغ 31.46 مليون دولار حيث سجلت في ذلك الوقت رقما قياسيا.

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