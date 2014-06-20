أخبار منوعة

ألماسة وردية اللون يشتريها اسيوي ب 18 مليون دولار

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

ألماسة وردية اللون

وكالات

باعت صالة “كريستي” للمزادات ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بمبلغ 18.11 مليون دولار لأحد هواة جمع التحف الآسيويين عبر الهاتف.

ويبلغ وزن الماسة 9.14 قيراط وقُدر ثمنها قبل البيع بما يتراوح بين 16 مليون فرنك سويسري و18 مليون فرنك سويسري.

وأوضح الرئيس الدولي للمجوهرات في دار “كريستي” بعد إتمام البيع “الألماسة الوردية (ذهبت إلى) جامع تحف آسيوي… جامع تحف آسيوي كبير.”

يذكر أن في شهر مايو الماضي باعت صالة “سوذبي” المنافسة للمزادات ألماسة وردية اللون على شكل ثمرة الكمثرى بلغ وزنها 15.38 قيراط بمبلغ 31.46 مليون دولار حيث سجلت في ذلك الوقت رقما قياسيا.

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment