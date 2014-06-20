الأقل كلفة والأكثر ندرة..زيّني خاتم خطوبتك بألماس قطع الزمرد النفيس

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محمد ناجي

لا يمكن لامرأة أن تقاوم سحر ارتداء حلي ماسية فأحجار الألماس ببريقها الأخاذ تخطف الأبصار ولعل أكثر الأحجار الماسية جاذبية وسحر هو قطع الزمرد الذي يعد من أكثر أنواع قطع الألماس تفردا على الأطلاق وذو إطلالة تراثية عريقة كما أنه قطع نادر حيث لا يوجد سوى 3% فقط من ألماس قطع الزمرد بين قطع الألماس لكن عليك الانتباه إلى بعض المعلومات حول هذا القطع منها:

أولاً، أن خواتم قطع الزمرد تبدو أكبر، فالماسة عيار قيراط واحد من هذا القطع تزيد مساحة سطحها بواقع 5% عن الماسة ذات القطع الدائري بنفس العيار، وما عدا ذلك لااختلاف بين الماستين كما أن السطح العلوي لماسة قطع الزمرد تبدو أكبر ومعنى ذلك أنك تستطيعين الحصول على ماسة تبدو أكبر قليلاً بسعر أقل.

ثانياً، الخواتم الماسية قطع الزمرد تجعل أصابع يديك تبدو أنحف لأن هذه الماسات بها استطالة، ومعنى هذا أن خواتم الخطبة الماسية ذات القطع الزمردي تعطي وهماً بأن الأصابع أطول وأنحف.

ثالثاً، نسبة الطول إلى العرض مهمة جداً وستساعدك في معرفة ما إذا كانت الماسة ضيقة أم واسعة. وكلما زادت نسبة الطول إلى العرض، زاد طول ونحافة الماسة. غالبية الناس يفضلون نسباً تتراوح بين 1,2 و1,8 بينما يعتقد خبراء المجوهرات أن ماسة قطع الزمرد لا بد أن تكون نسبة طولها إلى عرضها 1,3 كحد أدنى و1,6 كحد أقصى.

رابعاً، ماسات قطع الزمرد أقل كلفة وأندر وهي تكشف نقاء الماسة واللون وليست شديدة البريق.

خامساً، من المهم لبائع المجوهرات أن يفهم المواصفات المثلى لماسة قطع الزمرد لأنها لا تصنف من قبل مؤسسة المجوهرات الأميركية كما لا يجب شراء الماس قطع الزمرد بناء على الشهادة وحدها ولا بد من قيام خبير بإجراء فحص بصري لها.

سادساً، يمكنك الحصول على خواتم خطبة مويسانايت أو صفير قطع زمرد فهي أقل سعراً من خواتم الألماس قطع الزمرد.

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