في الذكرى ال20 لوفاتها…..معرض لفساتين الأميرة ديانا

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يقام معرضاً لـ 25 فستاناً ارتدتهم الأميرة الراحلة ديانا في مناسبات مختلفة من لقاءات مع دبلوماسيين إلى رقص مع نجوم السينما.

ويفتتح المعرض للاحتفاء بملابس واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية شعبية في لندن يوم الجمعة ويستمر حتى نهاية العام في قصر “كنسينجتون” الذي أقامت فيه ديانا لمدة 15 عاماً.

ومن بين المعروضات فستان مخملي أزرق ارتدته ديانا عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985 وفستان “إلفيس” ذي الرقبة الطويلة المرصعة باللؤلؤ.

وقال القائمون على المعرض أن المجموعة تظهر كذلك “تصور ديانا لاستخدام الأزياء كأداة دبلوماسية” مثل الفستان الذي يزدان بنقشة الصقور والتي تحظى باهتمام كبير في السعودية.

وقالت إليري لين رئيسة معرض (ديانا … قصة أزيائها) “يستكشف معرضنا قصة امرأة شابة اضطرت أن تتعلم بسرعة قواعد الملابس الملكية والدبلوماسية وألقت الضوء خلال ذلك على صناعة الأزياء البريطانية والمصممين البريطانيين.”

وتزوجت ديانا والدة الأميرين وليام وهاري من وريث العرش الأمير تشارلز خلال الفترة من 1981 إلى 1996 ثم وقع الطلاق بينهما، وتوفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، ويتزامن المعرض مع الذكرى العشرين لوفاتها.