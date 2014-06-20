الهدية الثمينة التي تلقتها ديانا حداد في عيد ميلادها

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فضيلة بودريش

تلقت المطربة اللبنانية ديانا حداد هدية مميزة في عيد ميلادها الأربعين، تمثلت في IPhone 7 مصنوع من الذهب ومرصع بالألماس، كما أنه نقش عليه اللوجو الخاص بديانا حداد، من خلال حرفين أوليين لاسمها “DH”، ويبدو أن الهدية أبهجت كثيرا ديانا، بعد أن قامت بنشرها في فيديو عبر حسابها على تطبيق Snapchat الشهير.

ركز مستخدمو موقع Facebook كثيرا على مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ديانا حداد، يتضمن هدية تلقتها بمناسبة إطفائها لشمعتها الأربعين، ويروج أن الهدية وصلتها من أميرة سعودية تربطها بها علاقة صداقة قوية، علما أن الهدية قيمة وثمينة تمثلت في IPhone 7 من الذهب ومرصع بالألماس الخالص، وكتب عليه اللوجو الخاص بديانا حداد أي الحرفيين الأوليين من اسمها ولقبها وعقب ذلك ومن خلال الفيديو، قامت ديانا حداد بتقديم امتنانها بعبارة” “شكرا سمو الأميرة، وسعدت بمقابلتك فى باريس”. يذكر أن آخر كليبات المطربة تضمن أغنيتها التي تحمل عنوان “نصفي الثاني”، وكتب كلماتها تركي الشريف، وأشرف على تلحينها عبد الله سالم، أما أنور الياسري قام بإخراج الكليب.

وكان أول ألبوم طرحته ديانا في بداية مسيرتها الفنية، التي حققت فيها نجاحات كثيرة وشهرة واسعة عبر مختلف الدول العربية، حمل عنوان “ساكن” عقب مشاركتها في برنامج استديو الفن بأغنية “طير اليمامة” في بداية عقد التسعينات، ثم تألقت بالعديد من الأغنيات الناجحة منتصف التسعينات، تصدرت القوائم الغنائية في عالم الفن والطرب نذكر من بينها، “عنـيـدة” و”أهل العشق” و”أمانيه”، و”يامايا” و”شاطر”، و”الي في بالي”، و”لو يسالوني” وما إلى غير ذلك من أغاني جيل جديد من المطربات.

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