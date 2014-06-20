تكريم “ديانا حداد” من القطاع الصحي بدبي

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كُرمت النجمة اللبنانية ديانا حداد بجائزة مجلة الصحة السنوية لعام 2017، واعتبرت رائدة في المجال الصحي، حيث تم تتويجها خلال الحفل الافتتاحي لهذه الجائزة المتميزة، التي تنظم لأول مرة، علماً أنها أقيمت في دبي وبالتحديد قاعة في “غودولفين” بأبراج الإمارات الجميرا، وحضر هذا الحفل ما لا يقل عن600 مهني من مختصي ورواد الرعاية الصحية بالإمارات العربية.

تسلمت المطربة القديرة ديانا حداد جائزة ذات طعم خاص، من طرف القطاع الصحي في الإمارات العربية، حيث اعترف لها بإسهاماتها كرائدة مميزة، وقدم لها الجائزة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي وضيف الحفل حميد عبيد القطامي، علماً أن قائمة المكرمين شملت 34 متوجاً، ينتمون إلى مختلف مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم “بوليود”، نذكر من بينهم كاريشما كابور و ورانا داجوباتي والممثل المالايالمي جايارام.. وما إلى غير ذلك.

يذكر أنه يتطلع من خلال مبادرة جائزة الصحة السنوية، تشجيع ونشر الإنجازات المتميزة في المنطقة، بهدف تشجيع المختصين في مجال الرعاية الصحية من مؤسسات وشركات وأفراد، للعمل على تطوير ابتكاراتهم ومحاولة تجسيدها على أرض الواقع، من أجل تحقيق التقدم في هذا المجال الحساس، الذي يقدم الخدمات الصحية، التي تخفف الآلام عن المرضى.

الجدير بالإشارة فإن المطربة ديانا حداد فنانة لبنانية، تزوجت من إماراتي وتعد إحدى أشهر المطربات في الوطن العربي، بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته طيلة مسارها الفني، الذي دخلته في مرحلة مبكرة من فترة شبابها، وعرفت بغنائها اللون العصري الممزوج باللون الشرقي، وأطلقت أول ألبوماتها الذي يحمل عنوان “ساكن” عقب مشاركتها في برنامج استديو الفن، وبعد تألقها بأغنية “طير اليمامة” مطلع عقد التسعينات وبالتحديد عام ،1992 وتصدرت به الريادة في المشهد الفني.