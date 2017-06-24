ديانا حداد تناولت الإفطار ولعبت مع الأطفال الأيتام وضحايا العنف

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لبت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” دعوة جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وعالم فراري، لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك مع الأطفال الأيتام الذين تواجدوا في عالم فراري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتبادلت معهم الأحاديث واللعب والغناء إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه المشاركة الإنسانية التي تسعى دوماً إلى تنفيذها والعمل من أجل نثر الفرح والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام. والى جانب إهتمامها بقضايا الأطفال والمرأة.

فبالتعاون مع صحيفة البيان الإماراتية ضمن حملتها الرمضانية “يوم للخير”، زارت ديانا مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقابلت إحدى السيدات اللاتي تعرضن للعنف، وسمعت قصتها وسط ذهولها وتأثرها.

ولكنها في الوقت نفسه حينما لمست مدى الرعاية والدعم التي تقدمه المؤسسة لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وسوء معاملة الأطفال وجدت نفسها مطمئنة نحو غد أكثر استقراراً وأماناً.

ثم إنتقلت ديانا الى قسم الأطفال في المؤسسة، فغنت ولعبت بصحبة ضحايا العنف من الأطفال، فكانوا يصفقون ويلعبون معها. وأنهت زيارتها وهي تعيش حالة من الفرح والحزن، سعيدة بما شاهدته من إمكانات رائعة بالمؤسسة، وحزينة بسبب الحالات التي تعرضت للعنف. مؤكدة أن الأسرة هي أهم شيء في الوجود، وشعارها في الحياة أن “الإنسانية عدوى حميدة تنتقل بالمحبة”.

ومن ناحية أخرى، وعلى الصعيد الفني، تستعد ديانا لطرح أعمال غنائية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب.