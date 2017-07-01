ديانا حداد “نايمة بالعسل” في جورجيا!

شارك

كشفت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” تعاونها الجديد مع الموسيقار “طلال” من خلال عرض الصور الأولى من كواليس الفيديو كليب للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان “نايمة بالعسل”، وذلك في حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي، وحسابات “طلال”، والتي صورتها في مناطق مختلفة من جورجيا مع المخرجة نهلة الفهد التي تجدد تعاونها أيضاً من جديد مع ديانا.

العمل يحمل تجدداً مبهراً في الصورة وطريقة تصوير الأغنية الذي تمَّ ضمن بإمكانيات ضخمة.

وتعتبر الأغنية الجديدة “نايمة بالعسل” تعاوناً متجدداً مع الموسيقار “طلال” بعد مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي جمعتهما معاً، حيث تحمل الأغنية الجديدة كلمات الشاعر أحمد علوي، وتوزيع المايسترو عمر صباغ، وإشراف ومتابعة خالد أبو المنذر بالتعاون مع حلمي بشير، مدير أعمال ديانا.

وسيتم عرض الكليب على جميع القنوات الغنائية العربية، بعد الانتهاء من عملية المونتاج والألوان. ويحمل الكليب مفاجآت متعددة في إطلالات ديانا حداد، إلى جانب عدد كبير من المشاركين في عملية التصوير لتنفيذ سيناريو وقصة الأغنية.

ويتوقع أن يلاقي العمل صوت وصورة إستحسان الجمهور في جميع بلدان الخليج والوطن العربي، خاصة وأن المخرجة بذلت جهداً كبيراً في التجهيز والإعداد لتصوير الأغنية إلى جانب ديانا حداد وفريق عملها.