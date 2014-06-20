الأميران وليام وهاري يقيمان تمثالاً لأمهما ديانا قريباً

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ذكر بيان من مكتب الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري إنهما سيقيمان تمثالاً تكريماً لأمهما الأميرة ديانا.

كانت الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ووالد وليام وهاري قد قتلت في حادث سيارة كانت تقلها وصديقها دودي الفايد في نفق بباريس في أغسطس آب 1997، وكان الأمير وليام يبلغ من العمر حينها 15 عاماً أما هاري فكان يبلغ 12 عاماً.

وقال الأمير وليام (34 عاما) في بيان أصدره مكتبه “لقد مر 20 عاماً منذ وفاة أمنا وقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بإقامة تمثال دائم لها”.

وشكل الأميران لجنة لاختيار نحات يقوم بالمهمة وللحصول على تمويلات خاصة لدفع المبلغ الذي سيتكلفه التمثال والذي سيقام في حديقة عامة عند قصر “كينجستون”، وسيبدأ العمل على نحت التمثال قريباً، زمن المتوقع الكشف عنه بنهاية العام.

الجدير بالذكر أن الأمير وليام أعلن في وقت سابق إنه سينتقل إلى قصر “كينجستون” مع زوجته كيت وطفليهما جورج وتشارلوت من مقرهما الحالي في شرق إنجلترا عندما يترك وليام وظيفته كطيار على طائرة إسعاف هليكوبتر ليركز على واجباته الملكية.