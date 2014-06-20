حافظي على رجيمك حتى في الشتاء

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كثيرا من النساء يعتقدن أن اتباع الرجيم خلال فصل الشتاء عذاب صعب، وأنكِ ستشعرين بالجوع الشديد ولن تستطيعي النوم ليلًا بسبب هذا الجوع، بالإضافة للبرد الذي ستشعرين به نتيجة لقلة الطاقة، هنا اقدم لك عزيزتي القارئة بعض الطرق عليك اتباعها للمحافظة على الرجيم وتتمتعي بالصحة والقوام السليم فكوني معنا..

الاهتمام بوجبة الافطار

تناول وجبة الإفطار يمد جسدك بالطاقة للقيام بأنشطتك الفيزيائية المختلفة خلال نهارك، وذلك الحصول على وجبة صحية في الصباح يقلل من ميلك لتناول الأطعمة التي قد تفسد حميتك.

عدم التخلي عن الوجبة الخفيفة

الوجبات الخفيفة تمد جسمك بالطاقة اللازمة، وتحميكِ من الجوع، ويجب أن تكون خليط بين البروتين والكربوهيدرات، مثلها في ذلك مثل الإفطار، وصدقيني جسمك سيفضل تناولك لتفاحة وقطعة من الجبن خفيف الدسم أفضل من كيس من البطاطس المحمرة.

ومن الوجبات الخفيفة المفيدة، القليل من المكسرات غير المملحة، أو الفواكه الطازجة أو الخضروات، ويجب أن تكون هذه الوجبات كل ساعتين أو ثلاثة.

المشروبات الشتوية الدافئة

مشروبات الشتاء كالسحلب والكاكاو بهما سعرات حرارية عالية بسبب الحليب والسكر والنشا، كوني ذكية ولا تتناوليها كثيرًا وقللي من السكر واختاري الحليب خالي الدسم، واستعيضي خلال اليوم بمشروبات دافئة عشبية كاليانسون والكراوية والنعناع والليمون وغيرها.

بالطبع يمكنك من وقت لآخر تناولي الكربوهيدرات البسيطة ولكن، احرصي على أن تكون بكميات بسيطة وليس بهدف إِشباعك قدر استمتاعك بطعمها، وأيضًا حاولي جعل تناولها بعد ادائك للتمارين الرياضية حتى يُحسن جسمك التخلص منها.

الدهون المفيدة للجسم

كما إن الكربوهيدرات هناك منها المفيد والضار، فكذلك الدهون هناك منها الجيد والسيء، فالدهون الجيدة مثل الأحماض الدهنية كالأوميجا 3 وهو متواجد في الأسماك بكثرة بداية من السلمون وحتى الرنجة والماكريل والتونة، ولهذا الحمض الدهني الكثير من الفوائد للقلب والعقل والمفاصل، وبالطبع يزيد من طاقة جسمك دون أن يتحول لدهون مخزنة في أردافك مثل الدهون الأخرى المتواجدة في السمن والزبد والزيوت.

لا تستغني عن الماء

في الشتاء ننسى كثيرًا شرب الماء، ونشعر إننا في غير حاجة إليه، ولكن الماء يزيد من مستوى الطاقة في الجسم والتي نشعر بها منهارة بسبب البرد، وكذلك يخلص جسمك من السموم المخزنة والدهون، والأهم يساعدك على الشعور بالشبع لوقت أطول وبالتالي لا تلجئين للطعام الذي يفسد الحمية، ويمكنك كذلك شرب المشروبات العشبية الساخنة كالكركديه والنعناع والينسون على مدار يومك للشعور للدفء دون سعرات كبيرة.