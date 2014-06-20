رشاقة بلا قيود في الأكل

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أناس كثيرون يكرهون أن تفرض عليهم قيود في الأكل ولهؤلاء تم ابتكار نظام يجعلهم يفعلون عكس ما يكرهونه أي الأكل طوال اليوم في نظام غذائي يكون الأكل فيه طبيعياً في الإفطار والوجبة الرئيسية علاوة على ملء حقيبة غداء كبيرة بخليط من الفواكه والخضراوات والسلطة واللحم قليل الدهن أو السمك.

لكن بدلاً من الانتظار حتى الواحدة ظهراً والتهام ذلك كله في ثوان، تستمر في تناول الأشياء الموجودة بحوزتك طوال اليوم كلما شعرت بالجوع. ويجب عليك شرب لترين من السوائل يومياً.

هذا النظام الغذائي بسيط جداً وفعال أيضاً لأن أكل كميات صغيرة من العام بشكل منتظم يجعلنا نشعر بالشبع دائماً ويمنع عنا نوبات الجوع المفاجئة.

في المقابل فإن الأنظمة الغذائية التي تشعرنا بالجوع الشديد تؤدي إلى خفض نشاط الأيض أو التمثيل الغذائي وتدخل الجسم في حالة استنفار وتحفظ وتجعله يخزن أي شيء يقتات به عند الجوع.

إن أكل كميات قليلة من الطعام في مناسبات عدة طوال اليوم معناه زيادة احتمالات حرق الجسم للدهون بدلاً من تخزينها.

الدخول في نظام كهذا لا بد أن يتم بشكل تدريجي بمعنى تطبيقه في البداية بواقع 3 أيام في الأسبوع ثم جعله يومياً بعد ذلك.

ولو طبقت النظام في عطلات نهاية الأسبوع أيضاً، يمكنك فقدان نحو كيلو جرام ونصف أسبوعياً.

مكونات حقيبة الغداء باختصار

وفي ما يخص ما يمكن وضعه في حقيبة الغداء باختصار فهناك 4 مجموعات غذائية هي: مجموعة الخضراوات وتشكل من 45 إلى 60 بالمائة من محتويات حقيبة الغداء، ومجموعة البروتين قليل الدهن وتشكل من 15 إلى 30 بالمائة من محتويات الحقيبة، ومجموعة مرقة التوابل أو المقبلات وتشكل 10% من محتويات الحقيبة، وأخيراً مجموعة الكربوهيدرات النشطة ويمكن أن تشكل حتى 30% من محتويات الحقيبة.

الإفطار والوجبة الرئيسية

على من هم حديثي العهد بنظام الأكل طوال النهار البدء بتناول أي شيء طبيعي مما يأكلونه في الفطور وفي الوجبة الرئيسية ثم التحول تدريجياً نحو خيارات أشد صحية مثل:

في الفطور :

بيض مسلوق فقط – أطعمة من الحبوب تحتوي على ألياف بما يزيد على 5 جم لحصة الطعام الواحدة بدون ملح أو سكر أو منكهات مضافة – فواكه طازجة مضروبة في الخلاط

الوجبة الرئيسية:

دجاج مشوي مع خضراوات مشوية – يخنة لحم وخضراوات مطهية على البخار – سمك سلمون مع فلفل مشوي وأرز – خضراوات – لازانيا مجهزة في البيت.