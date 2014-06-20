روتين العناية بالبشرة الزيتونية وخليط من أنواع البشرة

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البشرة الزيتونية

– تميل نحو الدهنية وغالباً ما تكون مسامها أكبر.

– أي شحوب يكون ناتجاً عن نقص الصبغة القرمزية.

برنامج للعناية بالبشرة الزيتونية في 5 دقائق

اتبعي البرنامج الخاص بالبشرة الدهنية ونذكرك به:

صباحاً

– يتم التطهير بسرعة باستخدام مطهر مسح للبشرة العادية إلى الدهنية أو قالب تطهير خال من الصابون. تشطف البشرة بشكل تام للغاية.

– تتم التقوية باستعمال تونر يجب تخفيفه إن كان يحتوي على الكحول بحيث لا يكون سبباً للجفاف الشديد. يتم ترطيب الصوف القطني الخاص بصاحبة البشرة الدهنية بالماء.

– يتم الترطيب عند الحاجة باستعمال مرطب خال من الزيت أو مرطب جل.

مساءً

– تتم إزالة ماكياج العينين ثم تطهر البشرة كما في الصباح لكن بشكل أكثر شمولية.

– يستعمل المرطب عند الحاجة فقط.

خليط من أنواع البشرة

يمكن للبشرة أن تطور خصائص العديد من أنواع البشرة نتيجة لعلاج غير صحيح والأخطار البيئية على البشرة. فمثلاً:

– البشرة الدهنية ذات البقع يمكن أن تعاني أيضاً من مشاكل البشرة الجافة الخاصة بخطوط السطح الرفيعة والتقشر لو كانت صاحبة هذه البشرة تعمل في مكتب ذي تدفئة مفرطة، أو كانت تدخن أو تتبع نظاماً غذائياً سيئاً أو تستعمل مطهرات قاسية وحاكّة (الدعك المفرط بمنتجات مضادة للبكتريا يمكن أن تزيد دهنية البشرة سوءاً وتسبب جفاف السطح).

– البشرة الجافة عادةً يمكن أن تظهر فيها نتوءات صغيرة تحت السطح وبقع نتيجة لنظام غذائي سيء أو تطهير غير كاف أو استعمال ماركة كريم وجه غنية جداً على الجلد.