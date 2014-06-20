دنيا بطمة تصب غضبها على النجم محمد عساف

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لم تتوقف الفنانة المغربية دنيا بطمة عن انتقاد النجم الفلسطيني محمد عساف، ووصفت بعض وسائل الإعلام تصريحاتها الأخيرة في أحدث لقاءاتها التليفزيونية، بالهجوم الناري على عساف، حيث فندت بقوة أن تكون قد فكرت في عمل ديو فني مع عساف ولا تنوي ذلك، ووصفته بالمطرب المبتدئ متجاهلة موهبته وشعبيته والنجاح الذي حققه، مقدرة أن الفن غيره للأسوأ.

فجرت دنيا بطمة خلال حلولها ضيفة على برنامج “ليالي الكويت”، بركان غضبها على النجم الفلسطيني محمد عساف، حيث ترى :”.. أن الفن غيرها للأحسن، لكنه غير عدد من الأشخاص للأسوأ، ولم تخف في سياق متصل أن من بين هؤلاء الأشخاص المطرب محمد عساف..”

وأهم ما جاء في عبارات دنيا: “..شو سوى هو للفن؟.. وما كان في فكرة بينا لعمل ديو ولا راح تكون، أنا إذا بسوي ديو أسويه مع نجم صف أول مو مع فنان مبتدئ.. أنا ابتديت قبله وعندنا في المغرب مقولة تقول اللي يسبقك بليلة يسبقك بحيلة..”.

ولا تعد المرة الأولى التي تهاجم فيها دنيا بطمة محمد عساف، وتبدي غضبها الكبير منه في عبارات نارية، وأعلنت ذلك بصراحة في العديد من اللقاءات التلفزيونية ، وكانت في السابق قد وصفته بالفنان المغرور وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرت أنه يتنكر لكل من وقف إلى جانبه ودعمه في بداية مساره الفني.. فما طبيعة وجوهر الخلاف الحقيقي بين الفنانين..؟