أمراض تصاب بها عند تناولك كمية كبيرة من الموز

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ينصح الأطباء بتناول الموز لأنه من أهم أنواع الفاكهة الغنية بالعناصر المفيدة للجسم لكن هل فكرت يوماً بأنك لو تناولت كمية كبيرة من الموز ماذا سيحدث لك؟ السطور التالية ستكشف الإجابة على هذا السؤال

ما يحتويه الموز

فيتامين ب6

الحامض الأميني التربتوفان الذي بدوره يقي من الاكتئاب لأنهما المسؤولان على إفراز هرمون السيروتنين (هرمون السعادة).

غني بعنصر البوتاسيوم، الذي بدوره يقي من ارتفاع ضغط الدم

يحتوي على كميات ممتازة من الحديد، فيعتبر خيار جيد لعلاج فقر الدم

أضرار الإكثار من تناول الموز

زيادة الوزن:

قد يتسبب في زيادة الوزن وذلك لأنه غني بالسكريات ففيه (السكروز،وفركتوز،وجلوكوز) وفيه نشويات، وبروتينات، فالموزة الواحدة متوسطة الحجم تحتوي على 105 سعر حراري على خلاف بقية الحصص من الفواكه حيث تحتوي على 60 سعرة حرارية تقريباً, لذلك إن كنت تبحث عن خسارة في الوزن فالموز ليس خياراً جيداً لأنه يعتبر من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية.

الشقيقة او الصداع النصفي :

إن كنت تعاني من نوبات الصداع النصفي فمن الأفضل الإبتعاد عن تناول الموز لأنه يحتوي على كميات كبيرة من التايرامين الذي يسبب الصداع النصفي.

فرط ارتفاع البوتاسيوم في الدم (Hyperkalemia):

وهي حالة تحدث عند الإفراط بتناول الموز لإحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم.

تسوس الأسنان:

لأن الموز غني بالسكريات وفيه نشويات بكميات مرتفعة، فقد يسبب تسوس الأسنان إذالم يكن هناك محافظة على صحة الأسنان والتنظيف الجيد لها. ووفقاً لبعض الدراسات فقد أثبتت أن ضرر الموز أكبر من ضرر الحلويات والشوكولاتة وذلك بسبب إحتواء الموز على النشويات التي تذوب في الفم بشكل بطيء على خلاف السكريات التي تذوب في الفم بشكل أسرع، لذلك إن كنت تستهلك الموز بكميات كبيرة تبقى جزيئات الموز في الفم ما يتراوح ساعتين وتكون عرضة لتسوس الأسنان أكبر، لذلك يجب الحرص على تنظيف الأسنان بعد تناول الموز .

النعاس:

قد نسمع أن نبدأ نهارنا بموزة خيار جيد ولكن أثبتت الدراسات عكس ذلك لأن الموز يسبب النعاس لاحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذي يؤدي إلى الاسترخاء و تهدئة الأعصاب والعضلات.

الإمساك أوالإسهال:

صحيح أن الموز بإحتوائه علىالألياف يساعد الأمعاء على العمل بشكل طبيعي ولكن الإكثار من تناوله يسبب مشاكل في الأمعاء ومنها الإمسال أو الإسهال

الغازات:

تناول الموز بكميات كبيرة من الممكن أن يسبب الغازات في الأمعاء لإحتوائه على سكر الفركتوز والألياف الذائبة اللذان يسببان الغازات.

أمراض الكلى

بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الموز فإن من لديه مشاكل في الكلى ممنوع من تناوله لأنه يرهق وظائف الكلى.