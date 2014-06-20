أزياء أميرات وشخصيات ديزني في عروض ربيع وصيف 2017

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كانت ولا تزال وستظل شخصيات وأميرات حكايات ديزني مصدر تأثير كبير في عامة الناس والمصممين والمبدعين على حد سواء بفضل الخيال العالي المرتبط بها.

والمتابع بدقة لعروض أزياء النساء لربيع وصيف 2017 يلاحظ بشكل مذهل وجود عدد من الإطلالات الحديثة المستوحاة بلا أدنى شك من شخصيات وأميرات حكايات ديزني الشهيرة، ربما كانت المنظومة اللونية أو الأكمام المبالغ فيها هي التي جعلتنا نتذكر هذه الأزياء الأيقونية.

عروض أزياء هذا الموسم كانت مليئة بالألوان بشكل يجعل المتابع المهتم يتجه إلى توسعة أفقه والتفكير في مدى مناسبة الزي للشخصية تخيلياً مع تفضيل الطيبة على الشريرة بالطبع.

والآن مع جولة في بعض مبتكرات أزياء النساء لهذا الموسم المستوحاة من حكايات وشخصيات ديزني الشهيرة بحسب هؤلاء المتابعين المهتمين بذلك..