بعد رؤيته لها بدون ماكياج … عريس يطلق عروسه من اول يوم

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أيمن الرفاعي

كانت مواقع التواصل الإجتماعي سببا في التعارف الذي تم بين رجل وامرأة من جنوب افريقيا. ومن ثم أصاب سهم كيوبيد قلبهما فتحولت علاقة الإنترنت إلى حب يسكن الوجدان.

سرعان ما انتقل التعارف من خلف الشاشات إلى أرض الواقع. حيث تمت الخطبة بعد ذلك في جو من السعادة استمر لثلاثة أشهرالى ان جاء اليوم الموعود وحدد موعد الزفاف.

وبالفعل تزوج العروسان وخططا لقضاء شهر العسل على أحد شواطئ جنوب افريقيا التي تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة.

مرت ليلة الزفاف في سلام ونهض العريس من فراشه ليجد أن عروسه الجميلة قد سبقته إلى الحمام وانتظر خروجها ليسعد برؤيتها ويملي العين بجمالها لكن هذا لم يحدث.

حيث فوجئ هذا المسكين بأن من خرجت من الحمام امرأة أخرى لا تشبه زوجته الجميلة التي أحبها.ففقد توازنه من هول الصدمه لكن بعد أن هدأ و تمالك نفسه اكتشف أن من خرجت من الحمام هي عروسه التي أحبها وتزوجها لكن بعد أن أزالت الماكياج من على وجهها.

على الفور قرر تطليق عروسه اصيب على اثرها بأزمة نفسية حادة استوجبت دخوله أحد المصحات العلاجية. وهكذا قضى الماكياج على حب تدفق في قلب الرجل دون أن يرأف بحاله.

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