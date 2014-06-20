غادة عادل مذيعة لأول مرة

شارك

تتخلى النجمة غادة عادل مؤقتاً عن ثوب الممثلة وترتدي ثوب المذيعة حيث تتأهب لتقديم برنامج منوعات تلفزيوني ذو طابع ترفيهي، تستضيف فيه نجوم الفن، وتقرر ذلك عقب توقيعها للعقد مع قناة DMC، والذي سيبث أسبوعياً، ويعد هذا البرنامج التجربة الأولى من نوعها للفنانة المتألقة غادة عادل.

وتعكف الممثلة غادة عادل في الوقت الحالي، على استكمال تصوير مشاهد فيلمها الجديد، الذي يحمل عنوان “هروب اضطراري”، حيث يقاسمها البطولة النجم أحمد السقا، وبالموازاة مع ذلك الجمهور العربي على موعد مع لقاء ومشاهدة غادة عادل، في عمل استثنائي تقدمه مع الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد عفاريت عدلي علام، الذي سوف يشارك به خلال السباق الرمضاني، على اعتبار أنها لأول مرة سوف تقف إلى جانب الزعيم، وتقاسمه دور البطولة، وكانت هذه الفنانة الموهوبة، قد وقعت على عقد انضمامها للمشاركة في هذا المسلسل، الذي لن يخلوا من المشاهد الفكاهية المضحكة.

الجدير بالإشارة في نهاية هذا الأسبوع سوف تنطلق عملية تصوير المسلسل التلفزيوني الجديد “عفاريت عدلى علام” في استديو النحاس، ويتردد أن تصوير المشاهد الأولى سوف تجمع ما بين عادل إمام وغادة عادل، التي من شأن تجربتها الجديدة أن تثري مشوارها الفني وتوسع من نجوميتها.

وما أكد صحة خبر انضمام غادة عادل إلى فريق مسلسل “عفاريت عدلي علام”، قيام المنتج تامر مرسي، صاحب شركة “سينرجي” للإنتاج، خلال الأيام القليلة الماضية، بنشر صورته مع غادة عادل مباشرة عقب توقيع العقد، وأرفق المنتج مرسي الصورة بتعليق تضمن هذه العبارة: “..رمضان 2017 إن شاء الله..”، أي ما يعكس انضمام غادة إلى فريق عمل “عفاريت عدلي علام” الذي يتوقع له النجاح خلال رمضان المقبل.

شارك

Comments

comments