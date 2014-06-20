“الجدة الجراحة” لازالت تُمارس مهنة الطب وهي على مشارف ال90 عاماً

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من الصعب التصديق أن هناك طبيبة جراحة على مشارف ال90عاماً، مازالت تؤدي وظيفتها بإرادة فولاذية وحيوية كبيرة.. ولا تكتفي بعلاج مرضاها بل تصلي من أجل شفائهم وتسهر على راحتهم.. يلقبونها في روسيا بالجدة الجراحة، فهذه الطبيبة هي آلا ليفوشكينا التي تعشق مهنتها النبيلة حتى النخاع.

بالرغم من المسار المهني الطويل الذي قضت فيه ما يزيد عن 67 سنة في عالم الطب، وأشرفت على إجراء نحو 10آلاف عملية جراحية لمرضاها، مازالت الطبيبة الجراحة الروسية “آلا” تتمتع بحيوية الشباب في العطاء المهني، ولم تتوقف يوماً عن معالجة المرضى، بل وتدعو من أجل شفائهم، ولا تتصور أن تتوقف عن أداء مهنتها في يوم من الأيام..

ولكل من لا يعرف الطبيبة الجدة كما يحلو للبعض بتسميتها في روسيا أو الطبيبة الظاهرة ليفوشكينا، فإنها اقتحمت عالم الطب في فريق للإسعافات الجوية كطبيبة بسيطة، حيث كانت تحلق نحو القرى الروسية النائية من أجل إسعاف المصابين وتقديم العلاج للمرضى، ومن خلال الوظيفة التي تطلبت منها السفر بالطائرة كثيراً، تعلمت قيادة الطائرة وصار بإمكانها أن تحلق منفردة لنجدة مرضاها، بل أن الطبيبة الجدة تربطها مع مرضاها علاقات قوية لا تنقطع بمجرد شفاءهم.

وفي إحدى التصريحات الإعلامية اعترفت بأن وجدانها ينبض بهذه المهنة والتي وصفتها بأنها مهنة الملائكة:”..أول عمل جراحي قمت به كان من خلال المشاركة مع الطبيب الشهير “بوريس بتروفسكي”، الذي أعتبره عراب الجراحين في الاتحاد السوفيتي سابقاً، حيث استلم منصب وزير الصحة، وفي الوقت الحالي يلقبني الجميع بالجدة الجراحة.. لأني ما زلت أمارس مهنتي إلى غاية هذا العمر، لا أستطيع التوقف عن ممارسة هذه المهنة، كل مرضاي يصبحون مقربين مني.. أنا أصلي من أجل شفائهم دائماً..”.