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“دكتور سترينج” يتصدر إيرادت السينما في أميركا

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دكتور سترينج يتصدر إيرادت السينما في أميركا

وكالات

تصدر فيلم “دكتور سترينج” إيرادت السينما في أمريكا الشمالية، مسجلا 84.98 مليون دولار، ويلعب دور البطولة في الفيلم بنديكت كومبرباتش وشيويتيل إيجيوفور وراشيل ماك آدامز، والفيلم من إخراج سكوت دريكسون.

كما جاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد “ترولس” محققا إيرادات بلغت 45.6 مليار دولار، وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد “هاكسو ريدج” مسجلا 14.75 مليون دولار.

وتراجع فيلم “بوو .. إيه ماديا هالوين” من المركز الأول الذي حققه الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 7.80 مليون دولار، كما تراجع فيلم “إنفرنو” من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات وصلت إلى 7.25 مليون دولار.

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