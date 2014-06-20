مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن الأفلام المختارة لدورة منح الخريف 2016

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أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن منح الخريف 2016 التي تدعم صناع الأفلام الذي يخوضون تجربتهم الإخراجية الأولى أو الثانية من جميع أنحاء العالم، ولقد صرحت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام بأن: 32 فيلماً، من بينها 12 فيلماً لمخرجات نساء، من 27 بلداً اختيرت للحصول على التمويل وتشمل أفلاماً قصيرة ووثائقية وتجريبية وأفلام المقالات والأفلام الطويلة.

ولقد بلغ إجمالي الأفلام التي دعمتها مؤسسة الدوحة للأفلام حتى الآن 310 أفلام من 51 بلداً، 264 منها من العالم العربي، بالإضافة إلى الأفلام التي يصنعها مخرجون قطريون.

وجدير بالذكر أن برنامج منح الخريف يغطي مشاريع من مرحلة التطوير إلى ما بعد الإنتاج من الجزائر، الأرجنتين، بوركينا فاسو، كندا، جمهورية الدومنيكان، مصر، فرنسا، ألمانيا، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، هولندا، عمان، فلسطين، بورتوريكو، السعودية، جنوب إفريقيا، أسبانيا، السويد، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويهدف برنامج المنح إلى دعم أصوات المواهب الواعدة ويشجع على التفاعل الإبداعي بين صناع الأفلام، كما يساهم في تعزيز مجتمع صناع الأفلام من خريجي مؤسسة الدوحة للأفلام.

إلى جانب ذلك، تحصل بعض المشاريع المختارة على دعم التطوير الإبداعي من قبل محترفين ومختصين بالمؤسسة على مدار مراحل إنتاج الأفلام. كما يتم دعم أسماء معروفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن أرست معايير جديدة في الصناعة وحظيت بإشادة واسعة نظير الرؤية الإبداعية والمحتوى المؤثر والقوي الذي تقدمه.

ولقد أكدت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام :”إن تشجيع ودعم المواهب الواعدة من جميع أنحاء العالم يعتبر من الالتزامات الرئيسية في تعزيز الجيل القادم من صناع الأفلام.

من خلال توفير منصة للأصوات السينمائية الجديدة، ونسعى أيضاً إلى بناء ثقافة سرد قصص عالمية المفهوم وتقديم أفلام تلقى تجاوباً مع مختلف الثقافات.

ونود أن نمكّن المواهب الجديدة من خلال مساعدتهم على تخطي التحديات التي تواجههم في تحقيق تطلعاتهم الإبداعية وتشجيع المحتوى القوي. إن تنوع الطلبات لمنح هذا العام كانت استثنائية للغاية، واخترنا 32 مشروعاً لقوتها في ملامسة عاطفة الجمهور أينما كان في هذا العالم”.

وتقدم مؤسسة الدوحة للأفلام دورتين من المنح في كل عام. وقد فتحت الدورة التالية أبوابها الآن وتغلق في 23 يناير في منتصف الليل 2017، بالإضافة إلى برنامج المنح، تقدم المؤسسة برنامجاً للتمويل المشترك وصندوق الفيلم القطري المكرّس لدعم صناعة الأفلام القصيرة والطويلة للمخرجين القطريين.