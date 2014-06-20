خبراء الماكياج في DOLCE & GABBANA: عينيك هذا الموسم متمردة كالقطط وشفتيك كلاسيكية الألوان

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في عرض الأزياء الجاهزة الذي قدمته دار Dolce&Gabbana في ميلانو لخريف/ شتاء 2017 والذي كانت فيه المجموعة مستوحاة من مقاربة مدنيّة لعصر النهضة.

وتجانساً مع هذه الرؤية قام خبراء التجميل في الدار بعمل الماكياج الذي انطلقت فيه العارضات متمرداً نهضوياً بدون التخلي عن كلاسيكيته. فوجدنا ماكياج يُبرز بشرةً مثاليّة ذات لمسة نهائيّة مشرقة وعينَين أيقونيّتَين كعينَي القطط وشفاهاً جميلة كلاسيكية الأسلوب. وأظافر تضج أنوثة.

طريقة وضع الماكياج