خبراء الماكياج في DOLCE & GABBANA: عينيك هذا الموسم متمردة كالقطط وشفتيك كلاسيكية الألوان

في عرض الأزياء الجاهزة الذي قدمته دار Dolce&Gabbana في ميلانو لخريف/ شتاء 2017 والذي كانت فيه المجموعة مستوحاة من مقاربة مدنيّة لعصر النهضة.
وتجانساً مع هذه الرؤية قام خبراء التجميل في الدار بعمل الماكياج الذي انطلقت فيه العارضات متمرداً نهضوياً بدون التخلي عن كلاسيكيته. فوجدنا ماكياج يُبرز بشرةً مثاليّة ذات لمسة نهائيّة مشرقة وعينَين أيقونيّتَين كعينَي القطط وشفاهاً جميلة كلاسيكية الأسلوب. وأظافر تضج أنوثة.
طريقة وضع الماكياج
- تمّ إنجاز بشرة خالية من الشوائب بمستحضر الأساسThe Primer، يتبعه مستحضر الأساس السائل Perfect Luminous Liquid Foundation المطبّق باتجاه النواحي الخارجيّة للوجه بدءاً من وسط الوجه نحو الأذنَين.
- تمّ استعمال مستحضر إخفاء الشوائب Perfect Luminous Concealerعلى النواحي المظللة من الوجه كما تحت العَينَين بواسطة تربيتات خفيفة لخلق قاعدة ممتازة ولون بشرة متجانس.
- أما الوجنتان، فتميّزت بتورّد طبيعي بفضل لمسة رقيقة من مستحضر تلوين الوجنتَين Creamy Blush بألوان مختلفة انطلاقاً من عظمتَي الوجنتَين وصولاً إلى الأذنَين.
- حُدّدت معالم الوجه بنعومة مع مستحضر الاسمرار Creamy Bronzer بدرجة لون Rosa del Deserto 50، وتمّ إبرازها باستخدام Creamy Illuminator بدرجة لون Rosa del Mattino 60 على طول عظمتَي الوجنتَين وعلى جسر الأنف.
- تمّ استكمال الماكياج بوشاح خفيف من بودرة Perfection Veil Pressed Powder على كلّ من الأنف والجبين.
- تمّ تحقيق أسلوب عينَي القطط بواسطة مستحضر تظليل الجفون Perfect Mono Eyeshadow بدرجة لون Innocence 10 على الجفنَين.وتمّ أيضاً تطبيق ألوان إضافيّة بدرجات عارية وبنيّة من The Eyeshadow Quad بدرجة لون Smoky 105، وذلك عبر استخدام فرشاة المزج على طول ثنية الجفنَين من أجل تعزيز العمق.
- ولمنح تحديد إضافي، أُضيف The Eyeliner بدرجة لون Nude 9 على الجانب الداخلي للعينَين. وأُبرز الخطّ العلوي للأهداب من خلال تطبيق The Eyeliner بدرجة لون Chocolate 10، ورُسم خطّ من Glam Liner بدرجة لون Black Intense 1 على طول خطّ الأهداب العلوي من أجل إضافة لمسة نهائيّة كثيفة على شكل عينَي القطط.
- أمّا على الأهداب العلويّة المقوّسة، فتمّ تطبيق طبقات من ماسكارا Passioneyes Mascara بدرجة لون Nero 1 مع الانتباه إلى الزوايا الخارجية لمنح لمسة نهائيّة عالية التحديد ومعززة للحجم.
- جرى تحديد الحاجبَين مع مستحضرThe Brow Liner باستخدام الجزء العريض من رأس القلم وعبر لمسات خفيفة لملء اللون باتجاه نهاية الحاجب، ممّا يمنح تحديداً طبيعياً للعينَين.
- وأُضيف تفجر فعليّ من الألوان الكلاسيكية لاستكمال الماكياج على الشفاه ولمنح أساليب ممتعة بدءاً من ألوان الأحمر الجريئة، واللون الخمري الصارخ، والألوان الزهريّة الزاهية، وصولاً إلى الألوان الطبيعية الرقيقة بتركيبات كريميّة خالية من اللمعيّة، وذلك باستخدام مستحضرَي أحمر الشفاه Dolce Matte أوClassic Cream. ولتحديد الشفاه، تمّ رسمها بدرجة ألوان متوافقة من The Lipliner.
- وحصلت الأظافر على حصّتها مع طلاء الأظافر The Nail Lacquer بدرجات ألوان تذكر بأنوثة مرهفة بدءاً من الألوان الطبيعية الشفافة وصولاً إلى ألوان الأحمر الزاهية في Bella 210، وPink 220، وUltra 650، وDahlia 340، وRed 635 .
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