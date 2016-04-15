تبحث عن المفقودين التسعة” في تايلند…دنيا سمير غانم الفنانة الأعلى أجراً

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كشف المنتج هشام الجمل، الذي يعكف على إنتاج مسلسل حديد يحمل عنوان “المفقودين التسعة” أو “الضايعيين” ويجري تصويره في الوقت الحالي بتايلاندا أن الفنانة الشابة دنيا سمير غانم، تعد الفنانة الأعلى أجراً بالنظر إلى موهبتها الكبيرة والنجاح الكبيرالذي تحققه أعمالها، حيث لم ينف إمكانية أن يصل أجرها إلى سقف 30مليون جنيه، مبرراً ذلك كونها تستحق أي أجر مرتفع.

يجري تصوير المسلسل الجديد الذي يحمل عنوان “المفقودين التسعة” بتايلاندا منذ أكثر من شهر، حيث تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وكتب سيناريو حلقاته مصطفى صقر ويعد التعاون الثالث له مع دنيا، عقب تألقه في مسلسلها الأخير “نيللى وشيريهان” وأدت فيه دور البطولة شهر رمضان الماضي مع شقيقتها إيمى سمير غانم، وكان المنتج هشام الجمل قد فند مؤخراً أنه تعاونه الدائم مع النجمة دنيا في أعماله الفنية ليس احتكاراً، بل شعور بالكيميا التي تجمعهما في العمل مع بعضهما البعض، على اعتبار أنه يوجد عقد بينهما وفي حالة الاختلاف يلجأ أي طرف لإنهاء العقد.

وحول اختيار التصوير في تايلاندا بدل مصر أوضح هشام الجمل أن فكرة مسلسل “الضايعين”، فرضت على فريق العمل الانتقال إلى تايلند من أجل التصوير، بالرغم أنه كان يتمنى التصوير في مصر لخفض التكاليف والنفقات. ولم يؤكد أو يكذب خبر تقاضيها عن هذا العمل الفني أجر30 مليون جنيه، وذكر أنهما لم يتفقا بعد على سقف معين، واعترف في سياق متصل أنها تستحق أي أجر مرتفع بل تعد الأعلى أجراً.

وعلى ضوء ما تسرب للإعلام فإن قصة هذا المسلسل الجديد، تتناول أحداث يعيشها مسافرون مصريون بعد أن تتعطل طائرتهم خلال سفرهم إلى إحدى الدول الآسيوية، ما يجعل بعض ركابها يعيشون على إحدى الجزر ويحاولون بعد ذلك العودة إلى وطنهم مهما كلفهم الثمن، وتلعب الفنانة دنيا سمير غانم فيه دور فتاة تعاني من فوبيا الأماكن المرتفعة وركوب الطائرات.

ويمكن القول أن طابع المسلسل كوميدي بحت.. وتحدث فيه الكثير من المواقف المضحكة.