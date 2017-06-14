خطة غذائية مميزة تمنع وزنك من الزيادة في رمضان

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تحضر في شهر رمضان الفضيل موائد شهية، تضم أطباقاً لذيذة وحلويات بطعم مميز، ولا تخلو بالطبع من المشروبات والمقبلات، وهذا يجعل الكثيرات تزداد أوزانهن. لكن بإمكانك المحافظة على وزنك وتنعمي بجسم رشيق خلال رمضان وبعده دون أن تحرمي كثيراً من الأطعمة اللذيذة خلال هذا الشهر الكريم إليك هذه الخطة الغذائية الرائعة التي تمنع وزنك من الزيادة

على مائدة الإفطار