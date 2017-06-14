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خطة غذائية مميزة تمنع وزنك من الزيادة في رمضان

بقلم الكاتبة فضيلة بودريش

يونيو ١٤ ,٢٠١٧

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زيادة الوزن في رمضان

تحضر في شهر رمضان الفضيل موائد شهية، تضم أطباقاً لذيذة وحلويات بطعم مميز، ولا تخلو بالطبع من المشروبات والمقبلات، وهذا يجعل الكثيرات تزداد أوزانهن. لكن بإمكانك المحافظة على وزنك وتنعمي بجسم رشيق خلال رمضان وبعده دون أن تحرمي كثيراً من الأطعمة اللذيذة خلال هذا الشهر الكريم إليك هذه الخطة الغذائية الرائعة التي تمنع وزنك من الزيادة

على مائدة الإفطار

  • افطري على ثلاث تمرات وكوب من الماء، كون ذلك سوف يشعرك بالشبع، ثم بعد أداء صلاة المغرب تناولي حساء أو شوربة خالية من الدهون، كأن يكون محضر من الخضر أو العدس، وابتعدي عن تناول الشوربة الجاهزة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون وكذلك مادة الصوديوم.
  • عليك تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين.. وعلى فترتين من بعد الإفطار.
    أقبلي على سلطة الخضار وتناولي طبقك كاملاً حتى تشعرك بالشبع
  • ثم تناولي الوجبة الرئيسية، واحرصي أن تكون كميتها قليلة وقليلة الدهون وتحتوي على الكثير من البروتينات والنشويات.
  • ركزي على الماء وعصائر الفواكه الطبيعية ولا تتناولي العصائر المحلاة بالسكر.
  • تناولي كوب من الحليب يغنيك عن تناول وجبة دسمة مليئة بالدهون أو أي حلوة بها سكريات كثيرة.
  • إذا كنت بالفعل حريصة على إنقاص وزنك ابتعدي عن الحلويات، وعوضيها بالفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة و الكثير من الفوائد الصحية، على غرار البطيخ والشمام التي لن يزداد معها وزنك، لكن يمكنك من حين لآخر تحضير أنواع من الحلويات في المنزل بطريقة معدلة وبسعرات حراريّة أقل.
  • لا تنسي ممارسة رياضتك المفضلة في رمضان وبالتحديد بعد الإفطار وبشكل منتظم.
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