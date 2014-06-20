قائمة بأطعمة تفسد عند وضعها في الثلاجة

شارك

جرت العادة أن نقوم بحفظ الأطعمة في الثلاجة، معتقدين أن ذلك سوف يحفظها لأطول فترة ممكنة، لكن في حقيقة الأمر هناك بعض الأطعمة لا يجب وضعها في الثلاجة أبداً، لأن ذلك قد يعجل بفسادها.

وقد نشر موقع “هيلثي ليو”، المعني بالصحة، قائمة بعدد من الأطعمة التي لا يجب أن توضع في الثلاجة على الإطلاق.. وتشمل تلك القائمة:

البصل

احفظي البصل غير المقشر في مكان بارد وجاف وجيّد التهوية، ليعيش أطول فترة ممكنة. أما المقشّر فاحفظيه في وعاء مغلق بالثلاجة.

قرع العسل

احفظيه في مكان جيّد التهوية وجاف وبارد ومعتم قليلاً.

البطيخ

لا تضعي البطيخ (قبل التقطيع) في الثلاجة، حتى لا يفقد بعض خصائصه المضادة للأكسدة، أما إذا كان مقُطّع فغلّفيه، واحفظيه في الثلاجة.

الثوم

لا تحفظيه أبداً في الثلاجة، كي لا ينبت، لكن خزّنيه في مكان جاف ومظلم قليلاً.

البطاطس

احفظيها في مكان بارد قليلاً ومظلم وجاف وجيد التهوية، دون غسيل، لأنك إذا غسلتيها قبل تخزينها، فيمكن للرطوبة أن تصيبها بالتعفن.

العسل

تخطئ العديد من السيدات عندما تخزّن العسل في الثلاجة، لحفظه من النمل، فهذا يجعله يتبلور، ضعيه في حاوية مغلقة بإحكام، ثم احفظيه في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة.

الطماطم

بعض الخبراء يقولون إن حفظ الطماطم في هواء بارد، يساعد على تطرية قشرتها، لذلك، من الأفضل شراء كمية قليلة من الطماطم وحفظها في الدولاب، واستخدامها أولاً بأول.

المشمش والموز والكيوي والبرقوق والمانجو والخوخ

لا تضعي هذه الفواكه في الثلاجة أبدا، ضعيها على الرفّ حتى تستوي.

الأفوكادو

وضعها غير مكتملة النضج في الثلاجة عادة ما يوقف عملية النضج، لذا عليك الحفاظ على الأفوكادو خارج الثلاجة حتى تمام النضج، بعدها يمكنك تبريدها إلى أن تقومي باستخدامها.

الخبز

وضعه في الثلاجة يجعله أكثر جفافاً وقساوة، إلا في حالة أن يكون به أي حشوات من الجبن أو اللحوم مثلاً، ضعيه في الثلاجة حتى لا تفسد.

القهوة

ضعيها في مكان جاف ومظلم ومتوسط الحرارة حتى تحتفظ بنكهتها الطيبة، فالثلاجة ليست المكان المناسب لحفظها.

وفي حال وجود كميات كبيرة من القهوة، يمكنك الإحتفاظ بها بالفريزر بعد وضعها في أكياس مفرغة من الهواء.

زيت الزيتون

الإحتفاظ به في الثلاجة يزيد من لزوجته ويفقده خواصه، فيصبح مثل الزبد. لذا عليك الإحتفاظ بزيت الزيتون في مكان مظلم وفي درجة حرارة معتدلة.

الريحان

وضع أوراق الريحان في الثلاجة يجعلها تذبل سريعاً، كما أن ذلك سيجعلها تمتص روائح المأكولات المحيطة بها في الثلاجة، لذلك يجب أن تعاملي أوراق الريحان مثلما تعاملي الزهور.. أي ضعيها في كوب مليء بالماء في درجة حرارة الغرفة، حتى تحافظي عليها أطول فترة ممكنة.

زبد الفول السوداني

احتفظي بها خارج الثلاجة، لكي تتفادي تحول قوامها إلى قوام قاس وجاف، ويمكنك الإحتفاظ بها مغطاة داخل خزانة المطبخ، حتى تبقي على ملمسها الطري الناعم.

المخللات

لا تضعي المخللات في الثلاجة، فهي غنية بالمواد الحافظة التي ستقوم بمهمة الحفاظ عليها لمدة طويلة خارج الثلاجة.

التونة

طالما أبقيت على علبة التونة محكمة الغلق، فيمكنك الإحتفاظ بها خارج الثلاجة داخل خزانة المطبخ.

الحمضيات

مثل البرتقال والليمون تفسد سريعاً إذا وضعتها في الثلاجة، فهذه الفواكه تحتاج لدرجة حراة متوسطة حتى يتم نضوجها.

الخيار والجزر والفلفل

يفضل أن تحتفظي بهم خارج الثلاجة وبدرجة حرارة الغرفة المعتادة، فدرجة الحرارة المنخفضة تفسد القشرة الخارجية لهم وتسرع بفسادهم.