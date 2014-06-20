تعويضا لها عن تكريم الرئيس التونسي 5 ملايين معجب يكرم الفنانه درة

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محمد ناجي

عندما يزيد عدد محبّي ومعجبي فنان ما على الفيسبوك على 5 ملايين معجب ويزيد عدد متابعيه على الإنستجرام على 3 ملايين فهو نجم غير عادي في قلوب الناس ويكفيه هذا التكريم.

هذه هي الرسالة غير المباشرة التي ربما أراد محبّو ومتابعو الفنانة التونسية الرقيقة درّة زرّوق توصيلها إليها تفاعلاً مع خبر عدم حضور درّة شخصياً لتسلّم وسام الاستحقاق الثقافي من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث تسبب عدم إعلامها بذلك التكريم وعدم تواجدها في تونس وقت تسليم أوسمة الاستحقاق لها ضمن مجموعة من المكرّمين من قبل الرئاسة التونسية، في شعورها بالضيق الشديد لأنّ لحظة غير عادية كهذه فاتتها.

المعجبون والمعجبات بالنجمة درّة لا يقتصرون على الموجودين بوسائط التواصل الاجتماعي فقط، بل يوجد أيضاً العديد من البسطاء الذين لا علاقة لهم بالنت والفيسبوك والإنستجرام ممن يحبّون درّة كثيراً ولا تتاح لهم فرصة التعبير عن هذا الحب.

وفي التفاصيل أنّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منح مجموعة من نجوم التمثيل والثقافة وعددهم 15 نجماً ونجمة وسام الاستحقاق الثقافي على 4 درجات، ومن بين هؤلاء الممثلة درّة التي تعذر عليها الحضور لتسلّم ذلك الوسام التكريمي الرفيع.

درّة علّقت على عدم حضورها مناسبة غير عادية كهذه في فيسبوك وإنستجرام بأنها تعتز بمنحها وسام الاستحقاق الثقافي صنف ثالث من طرف رئيس الجمهورية التونسية إلاّ أن عدم إعلامها بذلك في الوقت المناسب حال دون حضورها.

وأضافت النجمة أنها علمت بالمسألة بالصدفة من وسائل الإعلام وتهاني المحبين والمعجبين، معبّرة في الوقت نفسه عن حزنها لأنها حُرمت من لحظة “ذات خصوصية شديدة”، لا سيما أنّ التكريم يأتي من فخامة رئيس الجمهورية وهو أعلى تكريم يمكن أن يحصل عليه فنان على الإطلاق بالطبع.

ومن أخبار درّة أنها شاركت في الاحتفال بزفاف النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مدينة الغردقة المصرية بحضور العديد من النجوم، كما شاركت في الدورة السابعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي احتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسه.

وتحرص درّة على نشر صور من ارتباطاتها المختلفة وصور أخرى على الفيسبوك والإنستجرام ليتابعها محبوها ومعجبوها وهو ما يدخل السرور إلى قلوبهم بالطبع.

مؤخراً نشرت درّة صوراً من مشاركتها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي الأخير، وكذلك مشاركتها في حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد، إضافة إلى صورة منفردة لإطلالتها في هذه المناسبة.

كما نشرت صورة “فوتوشوب” لها كنجمة متألقة علّقت عليها بقولها:”شكراً أنامل فوتوشوب، دائماً تفاجئيني بإبداعاتك!”

ونشرت درّة أيضاً صورة لها مع الممثلة يسرا اللوزي في حفل تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين في إطار فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأخير.

أخيراً وليس آخراً فقد قامت درّة بنشر صورة من كواليس فيلم “مولانا” الذي يُنتظر عرضه قريباً، ويلعب دور البطولة فيه إلى جوارها النجم عمرو سعد وكذلك النجم القدير أحمد راتب وأحمد مجدي وفرح يوسف ومجدي فكري. الفيلم من تأليف وحوار إبراهيم عيسى وسيناريو وإخراج مجدي أحمد علي.

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