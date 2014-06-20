الرئيس التونسي يُكرّم دُرّة ومجموعة من مبدعي الفن والثقافة

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محمد ناجي

أخيراً، جاءت اللحظة شديدة الخصوصية التي كانت النجمة التونسية دُرّة زرّوق قد شعرت بالحزن والضيق لأنها فاتتها في الأيام الماضية لظروف خارجة عن إرادتها، جاءت اللحظة المنتظرة ذاتها لتعيشها بكل فخر واعتزاز وامتنان لمن أتاح لها فرصة عيشها وهو فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي قام بتكريمها شخصياً ومجموعة أخرى من المبدعين الذين قررت الرئاسة التونسية تكريمهم والاحتفاء بهم بمنحهم وسام الاستحقاق الثقافي تقديراً لهم على إبداعاتهم وإسهاماتهم، كلٌ في مجاله.

سعادة وامتنان

دُرّة عبّرت عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس التونسي لها مع مجموعة من مبدعي الثقافة والفن التونسيين، موجهة الشكر لفخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي على تكريمها ومُهدية التكريم لروح والدها حيث قالت في صفحتها على إنستجرام تعليقاً على ذلك:

“الحمد لله. شكرًا سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الوسام الذي شرفني به. أهديه إلى روح والدي العزيز وإلي أمي الحبيبة وإلى تونس التي علّمتني وإلى مصرالتي احتضنت موهبتي وإلى كل المُحبّين الغاليين في كلّ الوطن العربي والجمهور.”

مولانا: كلاكيت ثاني مرّة

على صعيد آخر، فقد نشرت النجمة درّة في صفحتها على فيسبوك صورة جديدة تجمعها والفنان عمرو سعد من كواليس تصوير فيلم مولانا الذي ينتظر عرضه قريباً وهو من تأليف وحوار إبراهيم عيسى وسيناريو وإخراج مجدي أحمد علي ويقوم ببطولته النجمان عمرو سعد ودرّة وكذلك النجم القدير أحمد راتب وأحمد مجدي وفرح يوسف ومجدي فكري.

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